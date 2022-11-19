ABD’den vatandaşlarına uyarı: Türk ordusu harekata hazırlanıyor

ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu, Türkiye'nin önümüzdeki günlerde Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde askeri harekat düzenleyebileceğine dair haberler nedeniyle ABD vatandaşlarına uyarı yayımladı.

Başkonsolosluğun internet sitesinde yer alan açıklamada "ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu, Türkiye'nin önümüzdeki günlerde Suriye'nin kuzeyi ve Irak'ın kuzeyinde askeri harekat düzenleyebileceğine dair açık kaynaklı güvenilir haberleri takip etmektedir. ABD hükümeti, ABD vatandaşlarına bu bölgelerden uzak durmalarını şiddetle tavsiye etmeye devam etmektedir" denildi.

BAŞKONSOLOSLUKTAN 4 UYARI

Açıklamada alınacak önlemler ise şu şekilde sıralandı:

Sınır bölgelerinden kaçının.

Beklenmedik bir şekilde büyük toplantıların veya protestoların yakınında bulunuyorsanız dikkatli olun.

Düşük profilli olun.

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"IRAK'A SEYAHAT ETMEYİN"

Açıklamada ayrıca "Dışişleri Bakanlığı'nın Irak için seyahat tavsiyesi, terörizm, adam kaçırma, silahlı çatışma, iç karışıklık ve Irak Misyonu'nun ABD vatandaşlarına destek sağlama kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle 'Seviye 4: Seyahat Etmeyin' seviyesinde kalmaya devam etmektedir" bilgisi de yer aldı.

TÜRK YETKİLİ, IRAK VE SURİYE MESAJI VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Reuters’a konuşan bir Türk yetkili, Irak’a düzenlenen sınır ötesi operasyonun sonrasında Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki hedeflere yöneleceğini belirtmişti. Türkiye’deki PKK ve IŞİD terörünün kabul edilemez olduğunu kaydeden yetkili, Ankara’nın bir şekilde güney sınırındaki tehditleri temizleyeceğini ifade etmişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da birkaç ay önce Suriye'ye askeri operasyon düzenlenebileceğinin sinyalini vermişti.

Erdoğan haziran ayında yaptığı açıklamada, “Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma çabamızın yeni safhasına geçiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.