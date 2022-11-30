IŞİD lideri öldürüldü. Mayıs ayında Türkiye'de yakalandığı iddia edilmişti

IŞİD, sözde liderleri Ebu Hasan el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğünü duyurdu.

Reuters'ın aktardığına göre, IŞİD'in sözde Sözcüsü Ebu Ömer el-Muhacir, Telegram kanalından yayınladığı sesli mesajda, sözde liderleri Ebu el-Hasan el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğünü açıkladı.

Açıklamada, Kureyşi'nin nasıl veya ne zaman öldürüldüğüne dair herhangi bir ayrıntı yer almadı.

Sözcü, örgütün yeni liderinin Ebu Hüseyin el-Hüseyni el-Kureyşi olduğunu duyurdu.

ŞUBAT'TA LİDER SEÇİLMİŞTİ

IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin 2014'te Irak ve Suriye'de 'halifelik' ilan ettikten sonra Ekim 2019'da İdlib'deki bir ABD operasyonunda öldürülmesinin ardından örgütün lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi olmuştu.

Bağdadi'nin yerine geçen Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi ise şubat ayında ABD özel kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeybatısında düzenlediği bir operasyonda öldürülmüştü. Yeni liderin Ebu Hasan el-Haşimi el Kureyşi olduğu açıklanmıştı.

MAYISTA TÜRKİYE'DE YAKALANDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Kureyşi'nin, geçtiğimiz mayıs ayında Türkiye'de yakalandığı öne sürülmüştü. Fransız haber ajansı AFP, haberi üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırmıştı. Ancak iddia resmi kaynaklardan teyit edilmemişti.