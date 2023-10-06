ABD'den YPG sorusuna kaçmak cevap. Terör örgütünü koruyan ABD Suriye'deki durumdan endişeliymiş

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, ABD’nin PKK tehdidini tanıdığını ve NATO müttefiki Türkiye’nin yanında olduğunu belirtti ancak Suriye’deki askeri tırmanmadan endişeli olduklarını ekledi.

ABD'den YPG sorusuna kaçmak cevap. Terör örgütünü koruyan ABD Suriye'deki durumdan endişeliymiş

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, düzenlediği haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

ABD’nin PKK tehdidini tanıdığını ve NATO müttefiki Türkiye’nin yanında olduğunu belirten Patel, Suriye’deki askeri tırmanmadan endişeli olduklarını da ifade etti.

Patel, “PKK’nın Türkiye’ye yönelik meşru güvenlik tehdidinin farkındayız. ABD ayrıca Suriye’nin kuzeyindeki askeri gerilimin tırmanmasından da kaygılı. Özellikle sivil halka ve DEAŞ’ı mağlup etme adına devam eden çabalar üzerinde yaratabileceği etkiden endişe duyuyoruz” dedi.

Bölgede gerilimin azaltılmasını savunmaya devam ettiklerini belirtirken Patel, şunları söyledi:

“Türkiye ile koordinasyonu sürdürüyoruz ve onların da Irak’la olan eylemlerini, Irak’ın egemenliğini destekleyecek ve saygı duyacak şekilde koordine etmeleri gerektiğini düşünüyoruz.” Bir muhabirin, “PKK tehdidi konusunda Türkiye’nin yanında durduğunuzu söylüyorsunuz. YPG’yi dışarıda bıraktınız, Türkler ikisini birleştiriyor. ABD’nin hâlâ bunların ayrı olduğu ve YPG’nin Türkiye için tehdit oluşturmadığı yönündeki tutumu mu bu?” sorusu üzerine Patel, “Durum bu. Uzun süredir devam eden ABD politikasını değiştirmek için burada değilim” dedi. İçişleri Bakanlığı’na saldıran teröristlerin Suriye’den geldiği sorusuna ise, “Bu iddiaları doğrulayacak yeterli bilgi almadık” yanıtını verdi.

PENTAGON’DAN AÇIKLAMA

ABD Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in “Irak ve Suriye’deki PKK/YPG’ye ait tesisler meşru hedeftir” sözlerinden sonra ilk açıklamasını yaptı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, şunları söyledi:

“Türkiye’nin ve Türk halkının, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınmış PKK ile olan mücadelesinde NATO müttefikimiz Türkiye’nin sağlam kararlılıkla yanındayız. Türkiye’ye ve halkına yönelik her türlü terör eylemini kınıyor ve PKK’nın meşru bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu kabul ediyoruz.”

Suriye ve Irak’taki operasyon sinyaline de değinen Ryder, ABD’nin süreci yakından izlediğinin altını çizdi. Ryder, “Suriye’nin kuzeyindeki durumu yakından gözlemlemeye devam ediyoruz. Askeri tırmanmanın sivil nüfusa ve DEAŞ’ın kalıcı mağlubiyeti amacını güden Koalisyon’un operasyonlarına getirebileceği muhtemel etkiler konusunda endişelerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin düzenleyeceği muhtemel operasyonların, DEAŞ’la mücadeleyi sekteye uğratabileceğini aktaran sözcü, ortak hedefin DEAŞ’ın mağlubiyeti olması gerektiğini söyledi. Ryder, “Gerginliğin azaltılmasını savunmaya devam ediyoruz” dedi.

Sözcü Ryder dün gerçekleşen bilgilendirme toplantısında ise “ABD kuvvetlerine yarım kilometreden daha yakın olan bir SİHA’nın ABD F-16’sı tarafından meşru müdafaa amacıyla düşürüldüğünü” söyledi ve olayı ‘üzücü’ olarak nitelendirdi.

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