Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK/YPG'ye ait bölgeleri vurması üzerine YPG terör örgütü sözcüsünden Rusya ve ABD'ye yardım çağrısı

Türk Silahları Kuvvetleri PKK/YPG terör örgütüne ait alt yapı tesislerini, karargahlarını ve petrol sahalarını vurmaya devam ederken YPG terör örgütü sözcüsü Rusya ve Amerika'dan yardım etmelerini istedi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK/YPG'ye ait bölgeleri vurması üzerine YPG terör örgütü sözcüsünden Rusya ve ABD'ye yardım çağrısı

Türk Silahları Kuvvetleri PKK/YPG terör örgütüne ait alt yapı tesislerini, karargahlarını ve petrol sahalarını vurmaya devam ederken YPG terör örgütü sözcüsü Rusya ve Amerika'dan yardım etmelerini istedi

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