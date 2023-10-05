Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK/YPG'ye ait bölgeleri vurması üzerine YPG terör örgütü sözcüsünden Rusya ve ABD'ye yardım çağrısı

Türk Silahları Kuvvetleri PKK/YPG terör örgütüne ait alt yapı tesislerini, karargahlarını ve petrol sahalarını vurmaya devam ederken YPG terör örgütü sözcüsü Rusya ve Amerika'dan yardım etmelerini istedi
05 Ekim 2023 Perşembe
Türk Silahları Kuvvetleri PKK/YPG terör örgütüne ait alt yapı tesislerini, karargahlarını ve petrol sahalarını vurmaya devam ederken YPG terör örgütü sözcüsü Rusya ve Amerika'dan yardım etmelerini istedi
Türk Silahları Kuvvetleri PKK/YPG terör örgütüne ait alt yapı tesislerini, karargahlarını ve petrol sahalarını vurmaya devam ederken YPG terör örgütü sözcüsü Rusya ve Amerika'dan yardım etmelerini istedi