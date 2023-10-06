Reuters’tan flaş iddia: ABD F-16’ları, Türkiye’ye ait İHA’yı düşürdü

Reuters haber ajansına konuşan ABD’li iki yetkili, ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağının Suriye'de görev yapan Türkiye’ye ait insansız hava aracını düşürdüklerini söyledi.

Reuters’tan flaş iddia: ABD F-16’ları, Türkiye’ye ait İHA’yı düşürdü

ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağı, Suriye'de görev yapan Türkiye’ye ait insansız hava aracını düşürdü.

İki ABD’li yetkili Reuters haber ajansına verdiği demeçte, ABD’ye ait bir F-16 savaş uçağının, Suriye’deki Amerikan birliklerinin yakınında görev yapan bir Türkiye’ye ait insansız hava aracını düşürdüğünü söyledi.

İsimlerinin gizli kalması kaydıyla konuşan yetkililer, ABD’nin Türk yetkililere, ABD kara birliklerinin yakınında operasyon yaptıkları konusunda uyarıda bulunan birçok telefon görüşmesi yaptığını söyledi.

Öte yandan, Reuters’a konuşan Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) bir yetkili, İHA’nın Türkiye’ye ait olmadığını söyledi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'nın Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik 1 Ekim tarihinde gerçekleştirdiği saldırının ardından Suriye'de operasyon düzenlemişti.

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