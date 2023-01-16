ABD'den Türkiye’ye Finlandiya ve İsveç tehdidi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle güvenlik kaygısı artan Finlandiya ve İsveç NATO’ya başvurmuştu. İki ülkenin NATO’ya girebilmesi için tüm üyelerin bunu onaylaması gerekiyor. Türkiye’yse iki ülkenin terörle mücadelede gereklilikleri sağlamadığını belirterek henüz üyeliklerini onaylamadı.

Bloomberg’e konuşan bir Türk yetkiliyse, ABD’nin kendilerini bu konuda uyardığını kaydetti. Türk yetkiliye göre, Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğini onaylamazsa ABD Kongresi’nin F-16 satışını onaylamayabileceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye 100’den fazla F-35 savaş uçağı sipariş etmiş, ancak Rus yapımı S-400 füzelerini satın almasının ardından programdaki pozisyonu askıya alınmıştı.

Bunun üzerine Türkiye, F-35’ler için harcanan 1,4 milyar dolarlık bütçeyi mevcut savaş uçakları için modernizasyon kiti ve yeni F-16’lar satın almak için kullanmayı talep etmişti. Bunun üzerine Türkiye’nin önerdiği F-16 paketinin yaklaşık 7 milyar dolar tuttuğu açıklanmıştı.

ABD’den başka ülkelere silah satılabilmesi için Kongre’nin de bu satışa yeşil ışık yakması gerekiyor ancak çoğu Kongre üyesi Türkiye’ye silah satışına karşı çıkıyor.

ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde, F-16’ların Türkiye’ye satışını sınırlamayı öngören bir değişiklik önergesini onaylamıştı.

Son olarak, ABD yönetimi, Türkiye’ye F-16 satışıyla ilgili kararını Kongre’ye iletmişti.