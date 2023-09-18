400 milyonluk afet yardımı. AB'den Türkiye'ye sen yeter ki sığınmacıları orada tut yardımı

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla 400 milyon avroluk afet yardımında bulunmasına onay verilmesi kararlaştırıldı. Mali yardım, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi'nin son onayından sonra ödenecek.

KAYNAK: AA
400 milyonluk afet yardımı. AB'den Türkiye'ye sen yeter ki sığınmacıları orada tut yardımı

Avrupa Birliği, şubat ayında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'nin afet yardımı talebine onay verdi.

AB üyesi ülkelerin temsilcilerinin oluşturduğu AB Konseyi, AB Komisyonu'nun Türkiye, İtalya ve Romanya'ya toplam 454,8 milyon avroluk afet yardımı yapmasının onaylanmasında uzlaştı.

YARDIMIN 400 MİLYON EURO'SU TÜRKİYE'YE

Yardımın 400 milyonu şubat ayında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye gidecek. Yardımın, 33,9 milyon avrosu 2022'de kuraklığın vurduğu Romanya'ya, 20,9 milyon avrosu ise Eylül 2022'de sellerin tahribata yol açtığı İtalya'ya gönderilecek.

SON ONAY SONRASI ÖDENECEK

Yardımlar AB bütçesinin dayanışma ve acil yardım için ayrılan bölümünden karşılanacak. Mali yardım, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi'nin son onayından sonra ödenecek.

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