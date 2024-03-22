ABD’li dev banka Merkez Bankası’nın faizi ne zaman indireceğini açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
ABD’li dev banka Merkez Bankası’nın faizi ne zaman indireceğini açıkladı
Merkez Bankası’nın faizi 500 baz puan artırarak yüzde 50’ye çekmesi sonrası çarpıcı bir tahmin geldi. ABD’li dev banka Bank of America, Merkez Bankası’nın ne zaman faiz indirimi yapacağını açıkladı.

TCMB'nin politika faizini 500 baz puan artırması ve gecelik borçlanma/borç verme faizlerini bu oranın sırasıyla 300 baz puan altında ve üstünde belirlemesi, etkin faiz artırımını 650 baz puana getirdi.

BofA'ya göre ,TCMB'nin para politikası duruşu artık oldukça kısıtlayıcı hale geldi. Ekonomist'in haberine göre; BofA,"Sadece politika faizi değil, son dönemde attığı düzenleyici adımları da göz önünde bulundurduğumuzda TCMB'nin politika duruşunu artık oldukça kısıtlayıcı bir alana taşıdığını düşünüyoruz" dedi.

ENFLASYON VE FAİZ TAHMİNİNİ AÇIKLADI

BofA, aylık enflasyon eğiliminin ikinci çeyrekten itibaren yavaşlamasını bekliyor. BofA, yıl sonunda enflasyonu da yüzde 42 olarak tahmin ediyor.

ABD'nin en büyük ikinci bankası olan BofA, TCMB'nin yıl sonuna kadar 250 baz puanlık bir indirimle politika faizini yüzde 47,5'e çekebileceğini düşünüyor.

BofA'nın bu tahmini, piyasada şaşkınlık yarattı. Çoğu analist, TCMB'nin yılın ikinci yarısında enflasyondaki düşüşü sağlamlaştırmak için faiz indirimine gitmeden önce bir süre daha faizleri sabit tutmasını bekliyordu.

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