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ABD’li General tarih verdi. ‘Çin ile savaşmaya hazır olun’

ABD Hava Kuvvetleri'nden General Mike Minihan, ABD'nin, Tayvan yüzünden Çin ile bir savaşa girme riskinin yüksek olduğunu belirterek, orduyu savaşa hazır olmaya çağırdı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 20:26
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ABD'li general, Çin ile savaşmaya hazır olması için orduya çağrıda bulundu

ABD’li General tarih verdi. ‘Çin ile savaşmaya hazır olun’
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ABD'li bir general, ABD'nin Tayvan yüzünden Çin ile bir savaşa girme riskinin "yüksek" olduğuna inandığını belirterek, orduyu savaşa "hazır" olmaya çağırdı.

TARİH VERDİ

ABD Hava Kuvvetleri'nden General Mike Minihan, "Umarım yanılıyorumdur. İçgüdülerim bana 2025 yılında savaşacağımızı söylüyor" ifadelerini kullanıyor. 

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 2025 yılında "operasyona, motivasyona ve fırsata" sahip olacağını düşünen Minihan, Tayvan'daki 2024 seçimlerinin Çin'i harekete geçirmek için "bir neden" vereceğini savundu.

Minihan, 2024 ABD seçimlerinin Çin'e "dikkati dağılmış" bir ABD sunacağını aktardı.

Minihan, askerlerini nişancılık da dahil olmak üzere savaş eğitimi almaya çağırdı.

Çin, eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2022 Ağustos'ta adaya yaptığı ziyarete misilleme olarak daha önce benzeri görülmemiş bir güç gösterisiyle Tayvan çevresinde büyük bir askeri tatbikat gerçekleştirdi.

 General Mike Minihan

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Bizi ilgilendirmez
28.01.2023 21:14
Tutan yok  
 
Can Yılmaz
28.01.2023 21:09
Amerika düşmansız yaşayamaz.mutlaka karşı kutuptan bir güç olması lazım var olabilmesi için  
 
Sabri Davut😁
28.01.2023 20:36
Yahu kötü hırsız gibi illa biriyle savaşmak zorunda mısınız? Hırsız çalacak bir şey bulamayınca değneğini saklar sonra da gizlice gidip çalarmış(!)  
 
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