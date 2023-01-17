Hasan Kundakçı için ABD'li general 'kafamıza sıkar' demişti. Türk bayrağını indirmeye çalışan Rum için vur emri vermişti

Emekli korgeneral Hasan Kundakçı, dün öğle saatlerinde tansiyon düşüklüğü nedeniyle gittiği hastaneden hayatını kaybetti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin efsanelerinden biri olan ve Tamburalı Paşa olarak bilinen emekli Korgeneral Hasan Kundakçı sosyal medyada birçok paylaşım yapılırken, gazeteci yazar Fatih Ergin’den de Kundakçı’nın neden efsane olduğunu anlattı.

Ergin yaptığım paylaşımda Kundakçı için şu ifadeleri kullandı;

Bir kahramanı kaybettik!

ABD'li generalin, "Ben onunla aynı tatbikata katılmam. O bizim kafamıza sıkar" dediği,

Kıbrıs'ta Türk bayrağını indirmeye çalışan fanatik Rum'a karşı "Vur" emrini veren,

Irak'ın kuzeyine 35 bin askerle yapılan ve PKK'ya ağır darbe indiren Çelik Harekâtı'nın komutanı ve terörle mücadelenin simge ismi,

TSK'nın yetiştirdiği mümtaz şahsiyet,

Nam-ı diğer Tamburalı Paşa Hasan Kundakçı hayatını kaybetti!

Tanrı rahmet eylesin...

Sen sağ ol yüce Türk ulusu...

35 BİN ASKERLE YAPILAN ÇELİK HAREKÂTI’NIN KOMUTANIYDI

Özel Harp Dairesi Başkanlığı yapan Kundakçı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapmış, Türk bayrağını indirmeye çalışan Rum’a karşı “Vur” emrini vermişti.

Bayrağı indirmeye çalışan Rum için verdiği vur emri nedeniyle İnterpol tarafından 25 yıl boyunca kırmızı bültenle aranan Kundakçı, 1995 yılında PKK terör örgütüne ağır darbe vuran Cudi Dağı Operasyonu’nu ve Çelik Harekatını da yönetmişti.

1996 yılında görev süresi 1 yıl uzatılan Kundakçı, 1997 yılında emekli olmuştu.

Kundakçı’nın yarın Selimiye Camii’nde düzenlenecek törenle Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi.

Terörle mücadelenin bir diğer efsane komutanlarından Osman Pamukoğlu da Tamburalı Paşa olarak bilinen emekli Korgeneral Hasan Kundakçı ile ilgili şu paylaşımı yaparak sevenlerine başsağlığı diledi:

Hakkari Dağ ve Komando Tugayının Nisan 1994’de Kuzey Irak’a yaptığı Basyan, Avaşin, Zap operasyonlarından önce Çukurca kışlası. Hasan Kundakçı Paşama Allahtan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim.