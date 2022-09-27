Eski bakanlardan heyet oluşturuldu! AKP F-16 için ABD’ye gidiyor

AKP heyeti, ABD Kongresinde, Türkiye’ye F-16 savaş uçağı satılması konusunda müzakereleri sürdürmek üzere ABD’nin başkenti Washington’a gidiyor.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve AKP Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala’nın başkanlığındaki heyet, üç günlük ziyaret kapsamında senatörlerin de arasında bulunduğu Kongre üyeleri ile görüşecek.

Heyette, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AKP Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, AKP İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır ile AKP Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker yer alıyor.