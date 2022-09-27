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Eski bakanlardan heyet oluşturuldu! AKP F-16 için ABD’ye gidiyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve AKP Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala başkanlığındaki heyet, F16'lar için ABD Kongresinde temaslarda bulunacak.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 02:24
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AKP F-16 için ABD’ye gidiyor

Eski bakanlardan heyet oluşturuldu! AKP F-16 için ABD’ye gidiyor
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AKP heyeti, ABD Kongresinde, Türkiye’ye F-16 savaş uçağı satılması konusunda müzakereleri sürdürmek üzere ABD’nin başkenti Washington’a gidiyor.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve AKP Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala’nın başkanlığındaki heyet, üç günlük ziyaret kapsamında senatörlerin de arasında bulunduğu Kongre üyeleri ile görüşecek.

Heyette, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AKP Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, AKP İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır ile AKP Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker yer alıyor.

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Vatandaş
27.09.2022 02:57
1946 da uçak fabrikamız vardı, o zamanın sağ partileri kapattırdı. Kendin üretemezsen böyle yalvarırsın başkalarına.  
 
BORIS
27.09.2022 02:33
SAKIN AMA SAKIN YERLI UCAK PROJESINI SEKTEYE UGRATACAK BIR ANLASMA SOZLESMEFALAN IMZALAMAYIN VATANHAINLIGI YAPMAYIN YERLI UCAK ONLARIN KORKULU RUYASI KABUSLARISIR BIZIM ICIN ISE OZGURLUKTUR.  
 
Insan
27.09.2022 02:30
Chp yollamak istediler gitmeden mazar kazmaya basliyinca chp vaz gecti simidi kendileri gidiyor  
 
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