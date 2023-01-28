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ABD Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına terör uyarısı: Kalabalık yerlerden ve ibadethanelerden uzak durun

Almanya Dışişleri Bakanlığı ve Fransa ile ABD'nin Türkiye Başkonsoloslukları, Türkiye'de yaşayan vatandaşlarına terör saldırılarıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 13:21
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Fransa ABD ve Almanya Türkiye’deki vatandaşlarını terör saldırılarına karşı uyardı

ABD Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına terör uyarısı: Kalabalık yerlerden ve ibadethanelerden uzak durun
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İsveç, Danimarka ve Hollanda'daki Kuran yakma eylemlerinin ardından Almanya, Fransa ve ABD, Türkiye'de yaşayan vatandaşları için uyarı yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kısa bir süre önce İsveç’te Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması Türkiye'de terör saldırıları riski artırmıştır. Bu nedenle özellikle yoğun, kalabalık kamusal yerlerde bulunmaktan kaçınılmalı ve dini ibadet yerlerini ziyaret ederken dikkatli olunmalıdır" denildi.

"MİSİLLEME SALDIRILARINA KARŞI UYARIYOR"

ABD'nin Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Avrupa'da son zamanlarda yaşanan Kuran yakma olaylarının ardından ABD hükümeti, vatandaşlarını teröristlerin Türkiye'deki ibadethanelere olası misilleme saldırılarına karşı uyarıyor. Teröristler, ibadet yerlerini veya Batılıların sık sık ziyaret ettiği yerleri hedef alarak, çok az uyarıda bulunarak veya önceden hiç uyarı vermeden saldırabilirler." denildi.

ABD'nin Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada şu uyarılar yer aldı:

"Batılıların uğrak yeri olan yerlerde tetikte olun.

Kalabalıktan kaçının.

Düşük bir profil tutun.

Çevrenizden haberdar olun.

Güncellemeler için yerel medyayı izleyin.

ABD vatandaşlarına yönelik en son Uyarılar ve Mesajlar için Büyükelçilik sitesini takip edin."

FRANSA’DAN UYARI

Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği'nden Türkiye'deki vatandaşlarına dönük yollanan e-postada ise şu ifadeler kullanıldı:

"ABD Konsolosluğu'nun 27 Ocak 2023'te yayımladığı güvenlik uyarısında hatırlatıldığı üzere, Türkiye'de terör saldırısı riski arttığından Türkiye'de ikamet eden ya da Türkiye'den geçmekte olan Fransızlar ibadet yerleri de dahil olmak üzere özellikle yabancı uyruklular tarafından ziyaret edildiği bilinen buluşma noktalarında azami dikkat göstermeye çağrılmaktadır."

İSVEÇ'TE KURAN'I KERİM YAKILDI

İsveç’te aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yaktı.

Olaya, başta siyasiler olmak üzere birçok kurumdan ve devletten tepki gelirken İstanbul’daki İsveç Konsolosluğu önünde toplanan gruplar ise “İsveç basılsın, Paludan asılsın” sloganları eşliğinde İsveç bayrağını yaktı. Ayrıca, Paludan’dan yeni bir skandal daha geldi. Paludan, yine Kuran’ı Kerim yakacağını söyledi.

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