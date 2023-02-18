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İrlanda’ya hiç gitmedi. Kanser hastasında teşhis sonrası ‘İrlanda aksanı’ gelişti

20’li yaşlardaki ABD’li kanser hastasının İngiltere’de yaşadığı ve daha önce İrlanda’ya hiç gitmediği halde kanser teşhisi konulduktan sonra bu hastada ‘İrlanda aksanının’ geliştiğinin ortaya çıkması dikkat çekti.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 11:41
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ABD’li kanser hastasında teşhis sonrası ‘İrlanda aksanı’ gelişti

İrlanda’ya hiç gitmedi. Kanser hastasında teşhis sonrası ‘İrlanda aksanı’ gelişti
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BBC’nin haberine göre, ABD’li bir hastada prostat kanseri teşhisi konulduktan sonra İrlanda’yı daha önce ziyaret etmemiş olmasına rağmen ‘İrlanda aksanı’ geliştiği ifade edildi.

20’li yaşlarındaki hastanın İngiltere’de yaşadığı ve daha önce İrlanda’ya hiç gitmediği bildirildi.

British Medical Journal, 50’li yaşlarında olan ve İrlanda aksanı ile konuşmaya başlayan North Carolinalı prostat kanseri olan kişinin Yabancı Aksan Sendromu (FAS) geliştirmiş olabileceğini ifade etti.

Vaka, North Carolina’daki Duke Üniversitesi ve South Carolina’daki Carolina Ürolojik Araştırma Merkezince ortaklaşa incelenerek rapor haline getirildi.

ÖLÜMÜNE KADAR DEVAM EDER

Raporun yazarları, “Bildiğimiz kadarıyla bu, prostat kanseri olan bir hastada açıklanan ilk vakayken maligniteli hastada açıklanan üçüncü vakadır” değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmacılar, aksanın hastanın tedavisinin 20. ayında başladığını, kontrol edilemez ve devamlı olduğunu kaydetti.
Raporda, hastanın 20'li yaşlarında İngiltere'de yaşadığı, İrlanda'dan arkadaşları ve aile üyeleri olduğu ancak daha önce hiç yabancı aksanla konuşmadığı ifade edildi.

Kemoterapiye rağmen durumu kötüleşen hastanın aksanının ölümüne kadar devam ettiği kaydedildi.

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