ABD’li kuruluş seçmenin tercihinin ne olacağını açıkladı

Yeniçağ Özel / Editör: Serkan Talan

ABD’li yayın kuruluşu Bloomberg seçim öncesi Türkiye ile ilgili analiz yayınladı. Analizde Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’a karşı seçimi kazanmakta kararlı olduğunun altı çizildi. Boby Gosh’un imzası ile yayınlanan yazıda seçmenlerin Erdoğan yönetiminin devamı ve Cumhurbaşkanı’nın yetkilerinin kısıtlanacağı bir sistem arasında bir tercih yapacağı vurgulandı.

Kılıçdaroğlu’na İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın desteğine dikkat çekilen analizde Millet İttifakı’nın Erdoğan’a karşı yapılmış en güçlü meydan okuma olduğunun altı çizildi.

“EKONOMİ VE DEPREM FELAKETİ MEMNUNİYETSİZLİĞİ VE ÖFKEYİ ARTIRDI”

Türkiye’de mevcut ekonomik durumun neden olduğu memnuniyetsizliğin yanı sıra deprem felaketi sonrası ortaya çıkan durumun vatandaşlarda iktidara karşı büyük bir öfkeye neden olduğunun vurgulandığı analizde “Anketler Millet İttifakı’nın Cumhur İttifakı’na karşı önde olduğunu gösteriyor. Yabancı yatırımcılar da Erdoğan döneminin kapanma üzere olduğu ile ilgili iyimserlik gösteriyor” ifadeleri yer aldı.

PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞ NASIL OLACAK?

Bloomberg’in analizinde Millet İttifakı’nın parlamenter sisteme dönüş stratejisi de ayrı bir başlık halinde yer aldı. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem planının Millet İttifakı’nın en önemli vaatlerinden biri olduğunun altı çizilirken “İyi bir başlangıç, son yıllarda Cumhurbaşkanlığı sarayından artan bir şekilde kontrol altına alınan merkez bankasının bağımsızlığını yeniden tesis etmek olacaktır” denildi.

Analizde farklı siyasi görüşlerden liderlerin aynı ittifakta yer aldığı vurgulanarak Millet İttifakı’nın seçimi kazanması durumunda Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için anayasa değişikliklerine karşı AKP’nin mücadele edebileceği ön görüldü.