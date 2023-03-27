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The Economist’ten çarpıcı Türkiye analizi. Erdoğan'ın ekonomi planı iflas etti. Zora düşünce Batı'ya göz kırptı!

Dünyaca ünlü ekonomi politik dergisi The Economist, 14 Mayıs seçimleri öncesinde Türkiye analizi yayınladı. Economist "Erdoğan oyları azalınca Batı'ya göz kırptı, ekonomi planı iflas etti, enflasyon düşmedi” diye yazdı...

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 19:46
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The Economist’ten flaş Türkiye analizi

The Economist’ten çarpıcı Türkiye analizi. Erdoğan'ın ekonomi planı iflas etti. Zora düşünce Batı'ya göz kırptı!
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14 Mayıs seçimleri öncesi dünya medyası da Türkiye’yi  yakından takip ediyor.

Dünyaca ünlü ekonomi politik dergisi The Economist  de yine bir Türkiye analizi ile gündeme geldi.

Odatv'nin The Economist'ten aktardığına göre analizde; "Erdoğan oyları azalınca Batı'ya göz kırptı, ekonomi planı iflas etti, enflasyon düşmedi. Yunanistan ile çatışma riski mevcut." ifadeleri yer aldı.

İşte The Economist'in seçim analizinin satır başları:

Türk lirasının yüzde 80'den fazla değer kaybettiğini ve enflasyonun "Resmi açıklanan yüzde 55'ten daha fazla hissedildiğini" kaydeden Economist, şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan sıklıkla marketlerin ve restoranların doluluğundan bahsediyor. Evet, Türkiye'de bir tüketim var ama bu tüketim bir balon. İnsanlar enflasyon yüzünden yatırım yapamıyor. Enflasyon sebebiyle yatırımlarının eriyeceğinden korkan orta gelir grubu, kendisini tüketime veriyor. Tüketimin fazla olma sebebi bu."

"ERDOĞAN'IN EKONOMİ POLİTİKASI TEPETAKLAK OLDU"

The Economist, "Türkiye modeli ekonomi" planı için "tepetaklak oldu" dedi: "Erdoğan'ın yerli üretimi ve ihracatı desteklemeye dayalı politikası tepetaklak oldu. İthalatın yanında ihracat oranları devede kulak kaldı. Kur değişimi ilk başta ihracatçıları sevindirse de giderek kazançları azalmaya başladı. İnsanlar kur oranlarını takip etme bağımlısı oldu adeta. Üstelik yerel üretim, enflasyon karşısında fiyatları ucuzlatmaya yetmedi."

"YUNANİSTAN'DA DA SEÇİM VAR, ÇATIŞMA RİSKİ DOĞABİLİR"

The Economist, Yunanistan'ın da bu sene içerisinde seçimlere gireceğini belirtti ve Ege Denizi'nde bir askeri çatışma riski olabileceğini iddia etti: "Her iki ülke de seçime giriyor. Bir sürtüşme yaşanması muhtemel. Bu en hafif haliyle liderlerin atışması şeklinde olur. En ağır ihtimal de yer yer silahlı sınır çatışmalarının yaşanması şeklinde cereyan edebilir."

"OYLARI AZALINCA BATI'YA GÖZ KIRPTI"

The Economist, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anketlerde "kafa kafaya gittiğini" söyledi. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinin ve ekonomik durumun, 20 yıldır iktidarda olan Erdoğan'a "görülmemiş şekilde oy kaybettirdiğini" ifade eden The Economist, analize şu şekilde devam etti: "Erdoğan, oyları azalınca Batı'ya göz kırptı, 'tekrar anlaşabiliriz' mesajı vermeyi denedi. Finlandiya'nın NATO üyeliğine yeşil ışık yakıldı, Batı yaptırımına tabi Rus mallarına gümrük engeli getirildi. Hatta Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Şimşek'ten de ekibe geri dönmesini istedi. Sayın Şimşek, AKP'nin ekonomide en başarılı olduğu yıllarda maliye bakanıydı. Fakat Mehmet Şimşek, bu teklifi geri çevirdi."

"TÜRK EKONOMİSİ HER AN TAMAMEN ÇÖKEBİLİR"

The Economist, "Türk ekonomisinin her an çökebileceğini" öne sürdü: "Türk ekonomisi en fazla seçimlere kadar bu şekilde devam edebilir. Bir yerden sonra bu sistem patlayacak ve ekonomi çökecek. Türk Lirası, yepyeni bir kriz yaşayacak ve değerini kaybedecek. Açıkçası yeni seçilecek hükümet bile enflasyonu düşürmekte çok güçlük çekecek. Şu noktada enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmek mümkün gözükmüyor."

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