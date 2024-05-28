ABD’liye kiralanan arazi hayvancılığı öldürdü. Hayvancılığın neden bittiği ortaya çıktı

Sosyal medyada video çekip paylaşan bir vatandaş hayvancılık sektörünün nasıl yavaş yavaş bitirildiğini anlattı.

Vatandaş, içinde 16 tane ağılın olduğu 1000 dönümlük arazinin 49 yıllığın bir Amerikalıya kiralandığını anlattı. İddialara göre, Amerikalı kiraladığı araziyi tel örgü içine aldı.

Bu kiralamanın ardından hayvancılık yapan aileler araziyi terk etmek zorunda kaldı. O bölgede hayvancılık yapan ailelerin hayvancılığı bıraktığı ileri sürüldü.

ABD’liye kiralana arazide büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılabileceği ve bunun devamının sürekli olabileceği de vurgulandı. Binlerce büyükbaş hayvan yetiştirmek yerine arazi bir ABD’liye kiralandı.

Ancak Türkiye yetiştirmek yerine hayvan ithalatı yapıyor. Bu olay Türkiye'de son 22 senede tarım ve hayvancılığın nasıl bile bile bitirildiğini anlatıyor.

Videodaki vatandaş ise şu sözleri sarf ediyor:

Şimdi bugün burada kepazeliğin bir başka boyutunu göstereceğim. Size hayvancılığın nasıl yok edildiğini göstereceğim.

Bundan yaklaşık 12-13 sene önce Amerikalının birisi geldi. İçinde tam 16 tane ağıl bulunan 1000 dönümlük araziye 49 yıllığına kiraladı. Bu şekilde telle çevirdi. Bu ağılların her birinde yaklaşık 200 - 300 tane küçükbaş hayvan yetiştiriliyordu.

Amerikalının biri geldi ben burada 10 bin tane büyükbaş hayvan yetiştireceğim dedi o gün bugündür buraya hayvan gelmedi.

Şimdi anladınız mı hayvancılığın nasıl adım adım yok edildiğini Burada 16 tane insan, aile işinden ekmeğinden edildi hayvancılığı bıraktı.

BU YIL 600 BİN BAŞ BESİLİK SIĞIR İTHAL EDİLDİ

Öte yandan TÜİK'in açıkladığı verilere göre 2023 yılında 1 milyar 195 milyon 977 bin dolarlık canlı hayvan ithalatı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ise bu yıl için 600 bin baş besilik sığır ithal edeceğini açıklamıştı.