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ABD’nin başkentinde silahlı saldırı 1 ölü, 3 yaralı

ABD’nin başkenti Washington DC’de bir kişi, otobüste ve ardından metro istasyonunda tartıştığı kişileri silahla vurdu. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 23:22
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ABD’nin başkentinde silahlı saldırı 1 ölü, 3 yaralı

ABD’nin başkentinde silahlı saldırı 1 ölü, 3 yaralı
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İHA - ABD’nin başkenti Washington DC’de silahlı bir kişi, otobüste ve ardından metro istasyonunda tartıştığı kişileri vurdu. Olayda, şahsı durdurmak isteyen 1 metro çalışanı hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Polis, saldırganı gözaltına aldı.

Saldırının bireysel olduğu ifade edilerek, saldırganın ilk olarak otobüste tartıştığı kişiye otobüsten inince takip ederek bacaklarından vurduğu ve Potomac Avenue Metrorail İstasyonu’na kaçtığı aktarıldı. İstasyonda bulunan bilet makinesinde tartıştığı kişiyi de bacaklarından vuran saldırganın ardından yürüyen merdivenden perona indiği ifade edildi. Saldırganın, peronda bir kadınla tartıştığı ve araya giren metro çalışanının o esnada vurularak olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı. Saldırganın daha sonra diğer yolcular tarafından etkisiz hale getirildiği ve polis tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.

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