ABD açıkladı: Yakalandık, daha iyisini yapacağız

Geçtiğimiz Ağustos ayında Twitter ve Facebook’un ABD lehine uluslararası alanda dezenformasyon yapan bir ağa ait olduğu belirlenen 150’den fazla hesabı askıya almasından sonra Pentagon harekete geçtiği aktarıldı.

Savunma Politikalarından Sorumlu Müsteşar Colin Kahl, askeri bilgi operasyonları yürüten tüm birimlerin faaliyetlerine ilişkin inceleme başlattıklarını duyurdu.

Kapatılan hesaplarla ilgili Pentagon'a bilgi verilmediği belirtilirken Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Facebook ve Twitter’ın kapatılan hesaplarla ilgili Pentagon’a herhangi bir bilgi vermediğini ancak bu ifşanın Bakanlığın askeri bilgi operasyonlarını mercek altına alması için bir fırsat olduğunu savundu.

PSİKOLOJİK HARP FAALİYETLERİ "YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLECEK"

“Askeri bilgi destek operasyonlarını” yürüten birimlerin iş yapma biçimlerinin gözden geçirileceğini söyleyen Ryder, psikolojik harp faaliyetlerinin ABD ordusunun halkla ilişkiler birimince yürütülmediğini, bunun ordu içerisinde ve dışarıdan istihdam ettiği birimler tarafından yürütüldüğünü belirtti.

"PSİKOLOJİK OPERASYONLAR, ABD YASALARINA UYGUN"

Ryder konuyla ilgili yaptığı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Daha önce psikolojik operasyonlar olarak bilinen askeri bilgi destek operasyonları, Savunma Bakanlığının elindeki bir kabiliyet. En az savaşın kendisi kadar eski bir harp unsurudur. Bu operasyonları uluslararası önceliklerimiz bağlamında devreye sokarız. Burada bunların ABD yasalarına uygun ve Savunma Bakanlığı politikalarına uygun bir şekilde yürütüldüğünü ve bunun temini için denetlemek mekanizmasının olduğunu vurgulamalıyım.”

"FAALİYETLER ALDATICI OLABİLİR"

Bahsi edilen operasyonların dış ülkelerdeki ABD operasyonlarında kullanıldığını belirten Ryder, gerekli durumlarda bu psikolojik harp faaliyetlerinin aldatmaca içerikli olabileceğine de dikkati çekti. Ryder, “Düşmanın gerçek olmayan belirli bir bilgi ile düşünmesini sağlamak için bu operasyonlarda fırsatlar vardır.” diye konuştu.

Bu tür operasyonlarda düşman ülkenin liderleri veya halkının hedef alındığını belirten Sözcü, bunun bazen dezenformasyon ile mücadele için de kullanıldığını iddia etti.

Tuğgeneral Ryder, diğer askeri operasyonlar gibi ABD psikolojik harp operasyonlarının da planlama dahilinde yapılabildiği gibi göreve ve operasyonun yapılacağı ülkeye bağlı olarak da planlama dışında da yapılabildiğini kaydetti.

150’den fazla hesap ve birçok ülkeye yapılan dezenformasyon ifşa oldu

Twitter ve Facebook, ağustos ayında içerikleri birbiri ile örtüşen ve platformların kullanım koşullarını ihlal eden iki hesap ağı tespit edip ağlara bağlı 150’den fazla hesabı askıya aldı.

İki şirketin daha sonra yaptığı bir ortak incelemede bu hesap ağlarının Facebook ve Twitter, haricinde Instagram dahil 5 platformda daha faaliyet gösterdiğini tespit etti.

AĞIRLIKLI OLARAK RUSÇA KONUŞULAN ÜLKELER HEDEF ALINDI

Kapatılan hesapları mercek altına alan Stanford Üniversitesi Siber Politikaları Merkezi, hazırladığı raporda, bu hesapların Rusçanın yoğun olarak kullanıldığı Orta Asya ülkelerinde Rusya’nın aleyhine paylaşımlarda bulunurken ABD’nin Orta Asya ülkelerine yaptığı yardımları öne çıkardıklarını tespit etti.

ORTA ASYA'YA DAİR SAHTE HABER VE FOTOĞRAFLAR YAYINLANDI

Diğer taraftan, bu ülkelerde Çin’in başta Uygurlar olmak üzere Müslüman azınlıklara baskı yaptığı propagandasının da yaygın olarak bu hesaplarca yapıldığı belirtildi.

Raporda, Orta Asya’da bu grupların sahte haberler, sahte fotoğraflar ve sahte hesaplarla sosyal medya kampanyaları ve dilekçe toplama faaliyetleri gerçekleştirdiği kaydedildi.

RUSYA ALEYHİNE ABD YANLISI PAYLAŞIMLAR

Rusya’yı Orta Asya dışında Orta Doğu ve Afrika kıtasında da hedef alan bu grupların, ABD ordusunun Suriye’deki operasyonlarına yönelik olumlu paylaşımları öne çıkarırken, Rusya’nın burada sivilleri katlettiğine yönelik paylaşımlarda bulunduğu belirtildi.

Raporda bu hesapların ayrıca Rusya, İran, Çin’in yanı sıra yönetimleri ABD ile ihtilaf içinde olan birçok ülkenin yönetimlerine karşı protestoların düzenlenmesine, sosyal medya kampanyalarının yapılmasına yönelik kampanyalar düzenlediği ifade edildi.