Erdoğan ABD'li gazeteciye bunları söyledi: ABD'de Fransa'da Almanya'da raflar boş. Biz de raflar dolu. Tarım Kredi'de ürünler çok ucuza satılıyor

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu için New York'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin PBS kanalına verdiği röportajın yankıları sürüyor.

Vatandaş gıda ürünleri başta olmak üzere hergün art arda gelen zamlarla ilgili çözüm beklemeye devam ederken; ucuza soğan, patates, ekmek, şeker, süt, ayçiçek yağı, palamut kuyrukları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün ABD'de verdiği röportajda söyledikleri dikkat çekti.

"Benim vatandaşım istediği ürünü marketlerde bulabiliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'deki enflasyon sorununun nasıl çözülebileceğine" ilişkin soruya karşılık da "Enflasyon aşılamaz bir ekonomik tehlike değildir. Ben ekonomistim. Şu anda yüzde 8, yüzde 9 enflasyonun bile tehdit ettiği ülkeler var. Bizde yüzde 80 var. Biz şu anda 250 milyar dolar ihracatı yakalamış bir ülkeyiz. Benim ülkemde marketlerde raflar boş değil. Ama Amerika'da bile bugün raflar boş, Fransa'da raflar boş, Almanya'da raflar boş. Benim vatandaşım şu anda istediği her türlü ürünü marketlerde bulabiliyor. Örneğin şu anda yeni bir adım attık.

O da şu, Tarım Kredi Kooperatiflerimizde ürünler çok çok ucuz fiyatla satılıyor. Bunlar diğer zincir marketlerden çok daha düşük fiyatlı. Bizim için şu anda enflasyon bir sıkıntıdır ama yılbaşından sonra biz enflasyonda da bu sıkıntıyı aşacağız ve yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Şu anda Türkiye'nin büyüme oranı yüzde 7,6. Dünyada şu anda ikinci sıradayız büyümede. Bu da bir şeyi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sunucunun "2023 seçimlerini kazanabileceğinizi düşünüyor musunuz yoksa Türkiye farklı mı bir yöne doğru mu gider?" sorusuna;

"ALTERNATİFİMİZ YOK"

Bizim şu anda seçimleri kazanma noktasında bir endişemiz yok. Ben meydanların dilini iyi bilirim. Şu anda yaptığım toplu açılışlarda, meydan mitinglerinde eğer on binleri meydanlara toplayabiliyorsam, bu halkımın bize olan teveccühünü göstermektedir. Halkımızın bize olan bu teveccühü devam ettikçe, bizi kimse tutamaz. Çünkü alternatif yok" yanıtını verdi.