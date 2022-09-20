20 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Erdoğan ABD'li gazeteciye bunları söyledi: ABD'de Fransa'da Almanya'da raflar boş. Biz de raflar dolu. Tarım Kredi'de ür

Erdoğan ABD'li gazeteciye bunları söyledi: ABD'de Fransa'da Almanya'da raflar boş. Biz de raflar dolu. Tarım Kredi'de ürünler çok ucuza satılıyor

ABD'nin PBS kanalına röportaj veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023 seçimlerini kazanabileceğinizi düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtladı. Erdoğan'ın, "Seçimleri kazanma noktasında bir endişemiz yok. Çünkü alternatifimiz yok" ifadeleri dikkat çekti.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 12:55
Takip Et

Amerika'da Fransa'da Almanya'da raflar boş. Bizde raflar dolu. Tarım Kredi'de ürünler çok ucuza satılıyor. Erdoğan ABD'li gazeteci bunları söyledi

Erdoğan ABD'li gazeteciye bunları söyledi: ABD'de Fransa'da Almanya'da raflar boş. Biz de raflar dolu. Tarım Kredi'de ürünler çok ucuza satılıyor
+
Aa
-

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu için New York'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin PBS kanalına verdiği röportajın yankıları sürüyor.

Vatandaş gıda ürünleri başta olmak üzere hergün art arda gelen zamlarla ilgili çözüm beklemeye devam ederken; ucuza soğan, patates, ekmek, şeker, süt, ayçiçek yağı, palamut kuyrukları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün ABD'de verdiği röportajda söyledikleri dikkat çekti.

"Benim vatandaşım istediği ürünü marketlerde bulabiliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'deki enflasyon sorununun nasıl çözülebileceğine" ilişkin soruya karşılık da "Enflasyon aşılamaz bir ekonomik tehlike değildir. Ben ekonomistim. Şu anda yüzde 8, yüzde 9 enflasyonun bile tehdit ettiği ülkeler var. Bizde yüzde 80 var. Biz şu anda 250 milyar dolar ihracatı yakalamış bir ülkeyiz. Benim ülkemde marketlerde raflar boş değil. Ama Amerika'da bile bugün raflar boş, Fransa'da raflar boş, Almanya'da raflar boş. Benim vatandaşım şu anda istediği her türlü ürünü marketlerde bulabiliyor. Örneğin şu anda yeni bir adım attık.

O da şu, Tarım Kredi Kooperatiflerimizde ürünler çok çok ucuz fiyatla satılıyor. Bunlar diğer zincir marketlerden çok daha düşük fiyatlı. Bizim için şu anda enflasyon bir sıkıntıdır ama yılbaşından sonra biz enflasyonda da bu sıkıntıyı aşacağız ve yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Şu anda Türkiye'nin büyüme oranı yüzde 7,6. Dünyada şu anda ikinci sıradayız büyümede. Bu da bir şeyi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sunucunun "2023 seçimlerini kazanabileceğinizi düşünüyor musunuz yoksa Türkiye farklı mı bir yöne doğru mu gider?" sorusuna;

"ALTERNATİFİMİZ YOK"

Bizim şu anda seçimleri kazanma noktasında bir endişemiz yok. Ben meydanların dilini iyi bilirim. Şu anda yaptığım toplu açılışlarda, meydan mitinglerinde eğer on binleri meydanlara toplayabiliyorsam, bu halkımın bize olan teveccühünü göstermektedir. Halkımızın bize olan bu teveccühü devam ettikçe, bizi kimse tutamaz. Çünkü alternatif yok" yanıtını verdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

A l
20.09.2022 14:35
Adamın karnı tok birde alternatif Yok diyor senin gibiler Türkiye'de 80milyon adam var bay ekonomist çobanı kötülemek gibi olmasın çobanı koysan senden iyi yonetir  
 
Şaşkın Vatandaş
20.09.2022 14:35
Şaşkın bir şekilde 25 yorumda 1 tane bile troll görmemenin keyfini yaşıyorum :)  
 
halük ülkü
20.09.2022 14:33
acaba diyorum bay recep amerikada da mı yandaş gazeteci ayarlamış  
 
TÜM YORUMLAR (35)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
1
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
﻿Motorine minicik indirim geldi
2
﻿Motorine minicik indirim geldi
﻿Motorine minicik indirim geldi
﻿Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
3
﻿Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
﻿Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
4
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
5
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
6
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
7
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
﻿Kalp krizi geçirdiği sanıldıbakın ne çıktı!
﻿Kalp krizi geçirdiği sanıldıbakın ne çıktı!
﻿Kalp krizi geçirdiği sanıldıbakın ne çıktı!
﻿MSB'den nefes kesen kamu spotu
﻿MSB'den nefes kesen kamu spotu
﻿MSB'den nefes kesen kamu spotu
﻿Kraliçe Elizabeth'in tuttuğu takım belli oldu
﻿Kraliçe Elizabeth'in tuttuğu takım belli oldu
﻿Kraliçe Elizabeth'in tuttuğu takım belli oldu
﻿Akraba kavgasında ortalık savaş alanına döndü
﻿Akraba kavgasında ortalık savaş alanına döndü
﻿Akraba kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.