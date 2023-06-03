ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 15 azaldı.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 27 Mayıs -2 Haziran haftasında önceki haftaya göre 15 azalarak 555'e geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 19 azaldı.

Perşembe gününü 74,18 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 75,98 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 71,74 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 70,10 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

(AA)

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