Gökyüzünde 5 adet UFO gözlemlendi. Kaynaklar “Tanımlanamayan Uçan Cisim” olarak açıkladı

ABD’de gökyüzünde bir anda beliren ışıklı cisim, tartışmalara yol açtı.

Teksas’ta ortaya çıkan garip ışıklar, o an bölgede bulunan kişiler tarafından kayıt altına alındı.

GÖRGÜ TANIKLARI CİSİMİN NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI

O ana tanıklık edenlerden biri, "Gerçekte gördüğünüzde, olduğundan çok daha parlak gibi duruyor." dedi.

Başka biri de görüntünün büyüleyici olduğunu söyleyerek, "Tek bir ışık olsaydı, bir helikopterin böyle bir şeyi tekrarladığını düşünebilirdim. Birden çok ışık bir aradaydı." ifadelerini kullandı.

UZMANLAR BU CİSMİN DÜNYA DIŞI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Sosyal medyanın gündemine oturan görüntülerin, bir drone'a ait olabileceğine dair yorumlar da yapıldı.

Konuyla ilgili uzman Gene Robinson, görüntülerin ilk bakışta drone tabanlı bir fenomen olduğunu düşündüğünü söyledi.

"BUNUN BİR OLASILIK OLAMAYACAĞINI SÖYLEMİYORUM"

New York Post'un haberine göre, "Bununla ilgili dünya dışı hiçbir şey olmadığını söylemeliyim. Ama bunun bir olasılık olamayacağını söylemiyorum." ifadelerini kullandı.

İngilizce'de açılımı "Unidentified Flying Object" olan UFO, "Tanımlanamayan Uçan Cisim" olarak biliniyor.