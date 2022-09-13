ABD Donanmasından şok eden açıklama: Elimizde hiç yayınlanmamış UFO görüntüleri var

ABD Donanması, UFO olarak bilinen "Tanımlanamayan Uçan Cisimler" hakkında yeni bir açıklamalarda bulundu. Donanma, ellerinde daha önce hiç yayımlanmayan UFO görüntüleri bulunduğunu ifade etti.

2020'de Amerikan Merkezi Haber alma Teşkilatı CIA’in UFO’larla ilgili binlerce belgesi erişime açıldığını duyurdu. Belgelerde uçan gizemli cisimlerle ilgili bazı cisimlerin bulunduğu açıklandı.

DONANMA İKİ YIL SONRA AÇIKLADI

Bu durum ortaya çıkar çıkmaz hükümete bağlı The Black Vault sitesi, belgelerin yayımlanmasının ardından Amerikan Donanmasından da ellerindeki görüntüleri paylaşmasını talep etmişti.

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre, donanma bu talebe yanıtını, ancak iki yıl sonra verebildi.

"ULUSAL GÜVENLİK NEDENİYLE GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILAMAYACAK"

ABD Donanması, UFO'lara ait ellerinde hiç yayımlanmamış görüntüler bulunduğunu söyledi. Fakat bu görüntülerin ulusal güvenliğe zarar vereceği ifade edilerek yayımlanmayacağı açıklandı.

2019'da Pentagon'un, pilotların eğitim uçuşları sırasında kaydettiği görüntüler medyaya yansımıştı.

Görüntülerde hava sahasındaki tanımlanamayan nesneler dikkati çekmişti.