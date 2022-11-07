İşte Abdülhamit döneminde Trabzon'daki doktor ve eczacıların listesi. Bir tane bile okur yazar Türk yok onlar cephede

İktidar cephesinin öve öve bitiremediği Abdülhamit dönemi olan 1904 yılında Trabzon'daki doktor ve eczacıların listesinde bir tane bile Türk'ün olmaması dikkat çekti.

Sakatlar İskitler isimli Twitter hesabının paylaştığı lisetede, Trabzon'da görev yapan doktorların isimleri, Malezyan, Yorokli, Minasyon, Ceynaro gibi isimlerken, dönemin eczacıları ise şöyle sıralandı:

"Çırakyan Karabet Efendi, Sürmeliyan Karabet Efendi, Sürmeliyan İstepam Efendi, Bogos Zahiko Efendi, Timote Marango Efendi, Yani Efendi, Yanko Efendi"

Sakalar İskitler hesabı, sosyal medyadan yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

"NEDEN TÜRKLERİ OKUTMADINIZ? Trabzon'da böyle de başka illerde farklı mı? Hayır! Doktoru eczacıyı geçtik 1930 lara kadar köy bakkalları bile Ermenidir. Çünkü onların okuması yazması var, Türkler askerde, Yemen'de, Fizan'da... Ondan sonra gelip alfabeyi niye değiştirdiniz derler!"

HÜSEYİN ÇELİK: İNGİLİZLERE İLK SIĞINAN ABDÜLHAMİT'TİR

AKP cephesinden Abdülhamit'e methiyeler düzülürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Osmanlı'nın en çok toprak kaybeden padişahı olan Abdülhamit'in "gram toprak kaybetmediğini" savunmuştu.

AKP'li Hüseyin Çelik ise, farklı ifadeler kullanarak, Vahdettin'den de önce İngilizlere sığınan ilk Osmanlı padişahının 2. Abdülhamit olduğunu söylemişti.

Çelik, şunları söylemişti:

“Bizim muhafazakarların Sultan Abdülhamid’e bakışında özür dilerim ama patolojik bir durum var. Çok sıkıntılı bir bakış açısı var.” diyen Çelik, “Kemalistler Atatürk’ü kutsuyorsa biz de Abdülhamid’i kutsarız.’ bakış açısı başlı başına yanlış bir bakış açısıdır. Sultan Abdülhamid dizide (Payitaht Abdülhamid dizisini kastediyor) İngiliz büyükelçisine tokat atıyor değil mi? İlk defa Sultan Vahdettin’ten önce İngilizlere sığınan Osmanlı padişahı Sultan Abdülhamid’dir. 1878’deki Çırağan Baskını’ndan sonra İngiliz büyükelçisini huzuruna çağırıyor ve diyor ki: ‘Bu girişim Ali Suavi ile birkaç yüz muhacirin yapacağı şey değil. Bunun arkasında ordu ve yüksek bürokrasi var. Beni, çoluk-çocuğumu tahttan indirip Topkapı Sarayı’nın loş odalarına kapatacaklar, bizi perişan edecekler. Bana ve aileme karşı daha ileri hareket yapılırsa İngiltere beni korur mu?’ diyor.”

OSMANLI'NIN BÜYÜKELÇİLERİ DE DAHA ÖNCE GÜNDEME GELMİŞTİ

Osmanlı'da 1800-1911 yılları arasındaki büyükelçilerin arasında da hiçbir Türk'e rastlanmıyordu.

Londra, Roma, Berlin, Petersburg, Washington, Madrid, Atina ve Paris gibi birçok şehirde görev yapan büyükelçilerin isimleri de; Yanko, Musunus, Kostaki Bey, Todoroviç, Kalimaki, Panoyataki gibi isimlerdi.