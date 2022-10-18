İstibdat Yasası yürürlüğe girdi. 1 milyon 592 bin kilometre kare toprak kaybeden Abdülhamit'i neden sevdikleri ortaya çıktı

İktidar cephesi 2. Abdülhamit'e olan sevgisini her fırsatta dile getirirken, geçen hafta Meclis'ten geçirilen "Sansür Yasası" ile 1 milyon 592 bin kilometre kare toprak kaybeden ve Kıbrıs'ı para karşılığında veren Abdülhamit'i neden sevdikleri de belli oldu. Sansür Yasası olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Resmi Gazete'de yer alarak yürürlüğe girdi

Kamuoyunda "Sansür Yasası" olarak adlandırılan "Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" TBMM'den geçerek yasalaştı.

Bu yasayla birlikte, artık sadece gazetecilerin değil, sosyal medyada haber paylaşan ve yorum yapan vatandaşların özgürlükleri de tehdit altında olacak. Demokrasi ve insan haklarının temel ilkelerine aykırı yasanın en kritik maddesi ise 29. madde. Söz konusu maddeye göre, "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayan kişi" 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecek.

ABDÜLHAMİT'E ÖZENDİLER

Osmanlı tarihinde İstibdat dönemi adlandırılan dönem Abdülhamit'in dönemiydi. 1878-1908 yıllarını kapsayan dönemde, Abdülhamid, anayasa ve değişim yanlılarını sürgüne yollayarak ve kendine muhalif olacakları tek tek uzaklaştırarak, sultanlığının ve hükümdarlığının garantisini sağladıktan sonra, 1878'de meclisi kapattı. 1889'da İttihat ve Terakkî Cemiyeti kuruldu.

İttihatçılar Abdülhamid'i istibdatçı olarak nitelendirdi. Eylül 1877'de çıkarılan sıkıyönetim kararnamesine dayanılarak birçok gazeteci sürgün edilmiş, ilk kez sansür kurulu oluşturulmuştur.Politik yayımların ağır sansüre maruz kaldığı bu dönemde gazeteler ağırlıklı olarak teknik, bilimsel ve edebi konular içermekteydi. Bu sert denetleme ortamında devletin kendi gazetesi olan Takvim-i Vekayi dahi 1879 yılında bir dizgi yanlışı nedeniyle kapatılmış, 1891'de yeniden çıkmaya başlasa da 1892'de aynı sebeple tekrar kapatılmıştır.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Meclis'te AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edilen kanunun 29. maddesiyle Türk Ceza Kanunu'na "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu ve hapis cezası eklendi. İlgili madde şöyle:

“Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

Failin, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde söz konusu ceza yarı oranında artırılacak."

- Yasaya göre, internet haber siteleri de süreli yayın tanımı kapsamına alınacak.

- Tüm haber siteleri, yayınladıkları içerikleri saklamak zorunda olacak.

- İnternet haber sitesinin yasadaki hükme uymaması halinde Cumhuriyet Başsavcılığı 2 hafta içinde eksikliğin giderilmesini veya gerçeğe aykırı bilgilerin düzeltilmesini internet haber sitesinden isteyecek. İstemin 2 hafta içinde yerine getirilmemesi durumunda Cumhuriyet başsavcılığı internet haber sitesi vasfının kazanılmadığının tespiti amacıyla asliye ceza mahkemesine başvuracak. Mahkeme en geç 2 hafta içinde kararını verecek.

- Başvurunun kabul edilmesi halinde internet haber siteleri için sağlanabilecek resmi ilan ve reklam ile çalışanlarının basın kartına ilişkin hakları ortadan kalkacak.

- Düzeltme ve cevap metni, yayının yapıldığı internet haber sitesinde ilk 24 saati ana sayfasında olmak üzere 1 hafta süreyle yayımlanacak.