Erdoğan yine Abdülhamit'in toprak kaybetmediğini savundu. Oysa Abdülhamit aralarında Kıbrıs da dahil olmak üzere en çok toprak kaybeden padişahtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda gündem yaratacak ifadeler kullandı.

Konuşmasında muhalefeti hedef alan Erdoğan, konuyu Abdülhamit'e getirerek, hiç toprak kaybetmediğini iddia etti.

Erdoğan, "Sadece bu ayın 22 gününde Osmangazi Köprüsü'nü günde ortalama 51 bin araç kullandı. Araç garanti oranı yüzde 116'ya, garanti rakamının üstüne çıkmış durumda. Adını niye Yavuz Sultan Selim koydunuz. Kendi adını koysaydın. Ben öldükten sonra siz koyarsınız dedim. Biz tarihimizle gurur duyuyoruz. Onlar tarih yazdılar. Sultan Abdülhamit 33 sene gram yer kaybetmeden Osmanlı'yı yönetti" ifadelerini kullandı.

OYSA KIBRIS'TAN TUNUSA YÜZ BİNLERCE METRE KARE TOPRAK KAYBETMİŞTİ

2. Abdülhamid en çok toprak kaybeden padişah olarak biliniyor. Çöküş dönemi padişahlarından olan 2. Abdülhamid, 33 yıllık saltanat döneminde Osmanlı; Tunus, Mısır, Kıbrıs, Sırbistan, Karadağ ve Romanya olmak üzere 1 milyon 592 bin 806 kilometre kare toprak kaybetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 33 yılda 1 milyon 592 bin 805 kilometrekare toprak kaybeden Abdülhamid'i, bir kez daha "Hiç toprak kaybetmedi" diyerek savunması dikkat çekti.