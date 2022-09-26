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  • Erdoğan yine Abdülhamit'in toprak kaybetmediğini savundu. Oysa Abdülhamit aralarında Kıbrıs da dahil olmak üzere en çok

Erdoğan yine Abdülhamit'in toprak kaybetmediğini savundu. Oysa Abdülhamit aralarında Kıbrıs da dahil olmak üzere en çok toprak kaybeden padişahtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası yaptığı açıklamalarda yine Abdülhamit'in toprak kaybetmediğini savundu. Oysa Abdülhamit, en çok toprak kaybeden padişah olarak tarihe geçmişti.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 22:45
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Abdülhamit gram toprak kaybetmedi dedi. Oysa Abdülhamit en çok toprak kaybeden padişahtı

Erdoğan yine Abdülhamit'in toprak kaybetmediğini savundu. Oysa Abdülhamit aralarında Kıbrıs da dahil olmak üzere en çok toprak kaybeden padişahtı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda gündem yaratacak ifadeler kullandı.

Konuşmasında muhalefeti hedef alan Erdoğan, konuyu Abdülhamit'e getirerek, hiç toprak kaybetmediğini iddia etti.

Erdoğan, "Sadece bu ayın 22 gününde Osmangazi Köprüsü'nü günde ortalama 51 bin araç kullandı. Araç garanti oranı yüzde 116'ya, garanti rakamının üstüne çıkmış durumda. Adını niye Yavuz Sultan Selim koydunuz. Kendi adını koysaydın. Ben öldükten sonra siz koyarsınız dedim. Biz tarihimizle gurur duyuyoruz. Onlar tarih yazdılar. Sultan Abdülhamit 33 sene gram yer kaybetmeden Osmanlı'yı yönetti" ifadelerini kullandı.

OYSA KIBRIS'TAN TUNUSA YÜZ BİNLERCE METRE KARE TOPRAK KAYBETMİŞTİ

2. Abdülhamid en çok toprak kaybeden padişah olarak biliniyor. Çöküş dönemi padişahlarından olan 2. Abdülhamid, 33 yıllık saltanat döneminde Osmanlı; Tunus, Mısır, Kıbrıs, Sırbistan, Karadağ ve Romanya olmak üzere 1 milyon 592 bin 806 kilometre kare toprak kaybetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 33 yılda 1 milyon 592 bin 805 kilometrekare toprak kaybeden Abdülhamid'i, bir kez daha "Hiç toprak kaybetmedi" diyerek savunması dikkat çekti.

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Kadir KUŞ....
26.09.2022 23:00
İleri görüş olsa binlerce insan öldü. Aldılar fazlası ile Osmanlı da başka olurdu .. Türk dünyasıda.. Orta Asya yı da gezdi.. Devlet adamı ileri görüşlü olmalı.. Atatürk ümüz... Bu coğrafyayı aldı.  
 
N.D
26.09.2022 22:51
Yapma reis .Yazdığın ekonomi kitabı tam bir facia.Şimdi bir de tarih kitabı yazmaya kalkarsan işler iyice sarpa sarar.  
 
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