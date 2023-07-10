Abdülkadir Ömür'den ayrılık açıklaması

Trabzonsporlu milli futbolcu Abdülkadir Ömür, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Abdülkadir Ömür'den ayrılık açıklaması

Trabzonspor'da forma giyen milli futbolcu Abdülkadir Ömür, TRT Spor'a açıklamalar yaptı.

Abdülkadir Ömür'ün yaptığı açıklamalar şu şekilde;

''ÇOK GURURLANDIK''
"Arda Güler kardeşimiz için çok gururlandık. Lafla bunu söylemek kolaydır ama onu kalben desteklememiz, ona yalnız olmadığını göstermemiz lazım. Çok yetenekli bir kardeşimiz ve inanılmaz bir takıma gitti. Umarım geçiş sürecini en iyi şekilde atlatır ve bizi gururlandırmaya devam eder."

''UYGUN ŞARTLAR OLUŞURSA GİDERİZ''
Transfer ile ilgili konuşan Abdülkadir Ömür, "Hayalim Trabzonspor ile şampiyon olmaktı, rabbim bunu bana nasip etti. Tabii ki Avrupa hedefimiz var. Tabii ki Avrupa hedeflerimiz var. Teklifler de geldi ama başkanımız o dönem satmadı. Sonra iki tane büyük sakatlık yaşadım. Halimden memnunum ama. Uygun şartlar olursa helalleşir gideriz. Tek taraflı ayrılık asla olmayacak." dedi.

''MANCHESTER CITY BENİ İSTEDİ''
"Nasıl Arda Güler, Real Madrid'e gittiyse zamanında beni de Manchester City istemişti. Başkanımıza şakayla karışık 26 milyon euro teklif var bana izin verin gideyim dedim. İzin vermedi. Tekliften 4-5 gün sonra sakatlanmam daha kötü oldu. Böylesi hayırlıymış. Manchester City'ye o dönem gitsem ne olurdu acaba onu merak ediyorum."

TRANSFER SÖZLERİ
"Transfer işleriyle menajerlerim ilgileniyor. Bir teklif gelirse bunu kulübe sunuyor. Başkan kabul etmezse biz bunu tabii ki kabul etmeyiz. Herhangi bir gelişme olursa zaten sizlerin haberi olur."

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