Abdülkadir Ömür'den ayrılık açıklaması

Trabzonspor forması giyen Milli futbolcu Abdülkadir Ömür, "Avrupa hedefim var teklifler de geldi" derken son kararını açıkladı.

Abdülkadir Ömür'den ayrılık açıklaması

Trabzonspor, yeni sezon hazırlık kampının 04-26 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'nın Kranj şehrinde sürdürüyor. Karadeniz ekibinin milli futbolcusu Abdülkadir Ömür TRT SPOR'a özel açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu, "Avrupa hedefim var teklifler de geldi ama başkanımız o zaman kabul etmedi. Sonrasında da sakatlıklar yaşadık. Yurt dışı hedefimiz hala var. Tek taraflı bir ayrılık asla olmayacak. Uygun şartlar oluşursa giderim. Hocamız şu anda antrenmanlarda öncelikli olarak bizim performansımızı ve koşu mesafemizi yukarı çekmeye çalışıyor.Arda Güler bizi çok gururlandırdı. Onun yalnız olmadığını hissettirmemiz lazım. İnanılmaz bir kulübe gitti" ifadelerini kullandı.

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