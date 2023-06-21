Abdülkadir Ömür'e İspanya sürprizi

Trabzonspor'da forma giyen Abdülkadir Ömür ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'da yer alan habere göre; La Liga ekibi Getafe, Abdülkadir Ömür'e talip oldu.

Haberde Abdülkadir Ömür için araştırma sürecine başlayan İspanyol ekibinin kısa süre içerisinde Trabzonspor ile resmi olarak temasa geçmesi beklendiği ifade edildi.

Ayrıca Getafe dışındaki başka Avrupa kulüplerinin de 24 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği kaydedildi.

Ayrıca haberin devamında Abdülkadir için hatırı sayılır bir bonservis beklentisi olan Trabzonspor'un gelen teklifin miktarına göre bu transfere izin verebileceği yazıldı.

PERFORMANSI

Bu sezon Trabzonspor forması ile 41 maça çıkan Abdülkadir Ömür, 4 gol atarken 3 asist yaptı.