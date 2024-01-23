Abdulkadir Selvi İmamoğlu'nun önde çıktığı anketi paylaştı. Bu sefer duyulması istenilmeyen şeyi açıkladı

Kaynak: Hürriyet
Abdulkadir Selvi İmamoğlu'nun önde çıktığı anketi paylaştı. Bu sefer duyulması istenilmeyen şeyi açıkladı
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yerel seçimlerde İBB başkanlığı için birbirine rakip olan Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasında kaç fark puan olduğunu açıkladı.

Yerel seçimlere 2 ay gibi bir süre kala partiler, İstanbul ve Ankara adaylarını açıkladı. Adayların açıklanmasının ardından anket şirketleri, ilk anket sonuçlarını açıklamaya başladı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Hilmi Daşdemir’in sahibi olduğu Optimar’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin yaptığı anket sonuçlarını paylaştı.

"EKREM İMAMOĞLU MU? MURAT KURUM MU?" DİYE SORULDU

Optimar’ın 16-19 Ocak tarihleri arasında 2 bin 205 kişi üzerinde yaptığı ankette, “İstanbul'da Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu seçilmelidir?” diye soruldu.

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İMAMOĞLU 4.2 PUAN ÖNDE

Selvi, ankette, “Murat Kurum seçilmeli” diyenlerin oranının yüzde 42.1, Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranının ise yüzde 46.3 çıktığını ifade etti.

“Kararsızım” diyenlerin oranının yüzde 5.7 olduğunu söyleyen Selvi, “Hiçbiri” diyenlerin oranının ise yüzde 5.9 olduğunu belirtti.

Selvi, bu anketin sadece İstanbul’da yapılmış bir anket olmadığını, Türkiye genelini yansıttığını vurguladı.

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