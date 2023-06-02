Abdülkerim Bardakcı: Hedefimize ulaştık

Galatasaray'da forma giyen Abdülkerim Bardakcı, sezon ile ilgili açıklamalar yaptı.

Abdülkerim Bardakcı: Hedefimize ulaştık

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Florya'da taraftara açık düzenlenen antrenmanda konuştu;

Bardakcı'nın açıklamaları şu şekilde;

"Ben sadece futbola odaklandım. Her zaman en iyi performansımı vermeye çalıştım. Takımımı da çok katkıda bulunduğumu düşünüyorum. Çok güzel mutlu sona ulaştık. Seneye bunun üzerine çıkmaya çalışacağım."

"Marcao benim de beğendiğim bir oyuncu. Büyük Galatasaray taraftarına unutturabildiysem ne mutlu bana."

"Sezona biraz şanssızlıklarla başladım. Galatasaray taraftarı arkamda durdu. Bana o özgüveni verdi, hissettirdi. Benim için kırılma maçı içerideki Alanya maçıydı. Çok iyi oynuyorduk, 2-0 öne geçtik. Ondan sonra bazı sebeplerden dolayı maç berabere bitti. Bizim orada gösterdiğimiz reaksiyon çok iyiydi. Ondan sonra da müthiş bir ivme yakaladık ve mutlu sona ulaştık."

"Galatasaray forması altında sıradaki hayalim, Şampiyonlar Ligi'ne gidebilirsek orada ilk 11'e girebilmek."

"Nelsson'la çok iyi anlaşıyorduk. İkimiz de birbirimize uyum sağladık. İkimiz de iyi performans gösterdik. Önemli olan az gol yemekti. Biz bu hedefimize ulaştık.''

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