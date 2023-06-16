Abdülkerim Bardakcı ilk maçında golünü attı. Milliler öne geçti

Avrupa Şampiyonası Elemesi'nde Millilerimiz, Letonya deplasmanına çıktı.
Abdülkerim Bardakcı, 22. dakikada attığı golle Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi.
Diğer taraftan Abdülkerim, ilk milli maçında golünü atmış oldu.
Asisti de Merih Demiral yaptı.
EURO 2024 Eleme maçında Türkiye, Letonya karşısında Abdülkerim Bardakcı'nın golü ile 1-0 öne geçti.
Avrupa Şampiyonası Elemesi'nde Millilerimiz, Letonya deplasmanına çıktı.
Abdülkerim Bardakcı, 22. dakikada attığı golle Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi.
Diğer taraftan Abdülkerim, ilk milli maçında golünü atmış oldu.
Asisti de Merih Demiral yaptı.