Abdülkerim Bardakcı ilk maçında golünü attı. Milliler öne geçti

EURO 2024 Eleme maçında Türkiye, Letonya karşısında Abdülkerim Bardakcı'nın golü ile 1-0 öne geçti.

Abdülkerim Bardakcı ilk maçında golünü attı. Milliler öne geçti

Avrupa Şampiyonası Elemesi'nde Millilerimiz, Letonya deplasmanına çıktı.

Abdülkerim Bardakcı, 22. dakikada attığı golle Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi.

Diğer taraftan Abdülkerim, ilk milli maçında golünü atmış oldu.

Asisti de Merih Demiral yaptı.

Öne Çıkanlar
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Son Haberler
Hindistan'daki tren kazasında ölü sayısı 290'a yükseldi Dünya
Hindistan'daki tren kazasında ölü sayısı 290'a yükseldi
Türk kardeşlerin dehşete düşüren görüntüleri. Kanada, Ağrılı kardeşlerin kılıçlı kavgasını konuşuyor Dünya
Türk kardeşlerin dehşete düşüren görüntüleri. Kanada, Ağrılı kardeşlerin kılıçlı kavgasını konuşuyor
Cengiz Ünder sahneye çıktı, Türkiye'yi öne geçirdi Spor
Cengiz Ünder sahneye çıktı, Türkiye'yi öne geçirdi
Ünlü gazeteci Fatih Terim'in Milli Takım'la anlaştığını duyurdu Spor
Ünlü gazeteci Fatih Terim'in Milli Takım'la anlaştığını duyurdu
Ata Demirer'e 'Bursa kebabı' şoku. Fiyatlara isyan etti Magazin
Ata Demirer'e 'Bursa kebabı' şoku. Fiyatlara isyan etti
Pentagon belgelerini sızdırmıştı. 92 yaşında hayatını kaybetti Dünya
Pentagon belgelerini sızdırmıştı. 92 yaşında hayatını kaybetti
Letonya Türkiye karşısında maça dengeyi getirdi Spor
Letonya Türkiye karşısında maça dengeyi getirdi