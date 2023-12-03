Abdullah Avcı mağlubiyetin ardından konuştu: Çok kötü bir maçtı!

Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor'u konuk eden Trabzonspor 1-0'lık skorla şok bir yenilgi yaşadı.

HİÇ ŞIK OLMADI

Bordo-Mavili takımdaki ikinci döneminin ilk mağlubiyetini yaşayan teknik direktör Abdullah Avcı, sonucun kendilerine hiç yakışmadığını belirterek, "Kazanırken de ifade ettiğimiz gibi çok çalışmamız lazım. Bugün kazansak da bunu söyleyecektim. Kötü bir maç oldu. Futbolseverlerden özür dilemek lazım. İki takım da kazanacak gibi görünmüyordu. Oyun içinde bir şeyler denedik. Büyük takım kimliğinde olup da çalıştığın yerlerden pozisyon vermek... Hiç şık olmadı." dedi.

DÜŞÜK VERİM ALINCA...

Yıldız oyuncularından verim alamadıklarını söyleyen Avcı, "Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Recep Hoca'yı ve rakibi de tebrik ediyoruz. Çalışmaya, uğraşmaya devam edeceğiz. Pepe'nin sakatlığı konusunda henüz bir bilgi alamadık. Genel olarak Edin gibi Pepe gibi Onuachu gibi oyunculardan çok düşük verim alınca böyle bir sonuç ortaya çıktı." ifadesini kullandı.