Trabzonspor'dan Kayserispor maçı öncesi taraftarlarına şaşırtan sürpriz

Trabzonspor Kulübü ile Ortahisar Belediyesinin ortak organizasyonuyla taraftarlara hamsi ikramında bulunuldu.

KAYNAK: AA
Trabzonspor'dan Kayserispor maçı öncesi taraftarlarına şaşırtan sürpriz

Süper Lig'in 14. haftasındaki Trabzonspor-Mondihome Kayserispor karşılaşması öncesi Papara Park yakınında kurulan stantta maça gelen taraftarlara hamsi ikram edildi.

Sohbet ettiği taraftarlarla fotoğraf çektiren Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı etkinliğe, bordo-mavililer ilgi gösterdi.

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Çöz, etkinliğin düzenlenmesinde Başkan Doğan'ın öncülük ettiğini belirterek, güzel bir havada taraftarlarla bir araya geldiklerini söyledi.

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