Trabzonspor'a FIFA'dan müjdeli haber

Trabzonspor'un geçen sezon Everton'dan kiraladığı Gbamin, bekleneni veremeyince gönderilmişti.

Fildişi Sahill futbolcu ayrıldıktan sonra Bordo-Mavili kulüpten 423 bin Euro alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle FIFA'ya başvurmuştu.

Trabzonspor da karşı dava açarak Gbamin'in haksız olduğunu savunmuştu.

KuzeyAnadolu'nun haberine göre; dünya futbolunun patronu FIFA, Gbamin'in talebini reddetti. Böylece Trabzonspor, Gbamin'e sadece 7 bin Euro ödeyecek.

Trabzonspor'da 24 maçın 12'sine ilk 11'de çıkan Jean-Philippe Gbamin gol veya asist üretememişti.