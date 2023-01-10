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Mücadeleye devam: Avcı Trabzon taraftarına seslendi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, destek için evinin önüne gelen bordo-mavili taraftarlara, "Düşünceniz, destekleriniz için teşekkür ederim. Mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 23:17
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Abdullah Avcı: Mücadeleye devam

Mücadeleye devam: Avcı Trabzon taraftarına seslendi
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Bir grup Trabzonspor taraftarı, Spor Toto Süper Lig'de dün Corendon Alanyaspor'a 5-0 mağlup olan bordo-mavili takımın teknik direktörü Avcı'nın görevden ayrılabileceği yönündeki söylemlerin ardından Yalıncak Mahallesi'ndeki evinin önünde toplandı.
Tezahüratlarla Avcı'ya sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, geçen sezon takımı şampiyonluğa taşıyan deneyimli teknik direktörün görevi bırakmamasını istedi.
Evinin balkonundan taraftarları selamlayan Avcı, "Ayağınıza sağlık, ben de sizi seviyorum. Duygularınız, destekleriniz için teşekkür ederim. Mücadeleye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Taraftarlar, Avcı'nın geçen sezon şampiyonluk kutlamasında söylediği "Beyaz" adlı şarkının, "Teşekkür ederim öyle baktığın için" bölümünü seslendirdikten sonra buradan ayrıldı. Avcı'nın da bir süre şarkıya eşlik ettiği gözlendi.

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