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Trabzonspor taraftarı Avcı'nın evine gidecek: Flaş gelişme

Bordo Mavili taraftarlar Abdullah Avcı’nın evine gidecek.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 21:43
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Son dakika: Trabzonspor taraftarı Avcı'nın evine gidecek

Trabzonspor taraftarı Avcı'nın evine gidecek: Flaş gelişme
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Turgay Beşyıldız / Yeniçağ

Teknik direktör Abdullah Avcı 5-0’lık Alanyaspor yenilgisinden sonra, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada istifa sinyali vermişti.
Taraftarlar ise yaşanan bu gelişmelere kayıtsız kalmadı. Bu akşam Trabzonspor Tesislerindeki  idmanda takımının başında sahaya çıkan Avcı için, yarın sabah bordo mavili kulübün başkanının Trabzon’a geleceği öğrenildi.

TAKIMA İZİN VERDİ

Yarın tüm takıma bir gün izin veren bordo mavililerin teknik adamının kafasının karışık olduğu gözlenirken, bu akşam saatlerinde; Abdullah Avcı'nın gerçek olmayan istifa ettiği söylentileri de, bir spor gazetesinin internet portalı tarafından yayılınca, taraftarlar tecrübeli teknik adamın evine gitmeye ve ona destek vermeye karar verdiler. 

TARAFTAR DESTEK VERECEK

Bu gece saat 22:oo'da yapılacak destek ziyareti için, sosyal medyada hızla örgütlenen bordo mavili taraftarların, kalabalık bir sayıda Abdullah Hoca’nın evinin önüne gidip, destek tezahüratı yapacağı ve  Avcı'dan kesinlikle istifa etmemesini isteyeceği öğrenildi.
Bu arada tüm bordo mavili taraftarlar; takımlarına moral motivasyon için, cumartesi akşamı Akyazı’da  oynanacak olan Başakşehir karşılaşmasında tam destek vermek için, herkesin tribünlerdeki yerlerini almaları istendi.

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