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  • Abdullah Avcı'nın gerçek niyeti. Trabzonspor hezimet yaşadı. Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı yazdı

Abdullah Avcı'nın gerçek niyeti. Trabzonspor hezimet yaşadı. Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı yazdı

Trabzonspor Alanya karşısında farklı mağlubiyetlerine ikincisi katınca futbol yazarlarının da eleştirilerini aldı. Özellikle Abdullah Avcı'nın seçimleri yazarların ana konusu oldu.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 10:20
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Tansu Sarı yazdı. Trabzonspor hezimet yaşadı. Abdullah Avcı'nın gerçek niyeti

Abdullah Avcı'nın gerçek niyeti. Trabzonspor hezimet yaşadı. Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı yazdı
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TANSU SARI

Trabzonspor'ın geçtiğimiz perşembe günü

Akyazı'da Giresunspor'u 3-0 mağlup ettiği maç sonrası

Ne yazmıştım?

"Anastasios Bakasetas ve Abdülkadir Ömür

Birlikte oynamamalı;

Zira hem takım üretemiyor;

Hem de Trabzonspor'un gol atması

Mucizelere kalıyor"

Kaleci Onurcan Piri ve rakip Giresunspor çok kötüydü;

Karagümrük'e 2 hafta önce 4-1 kaybedilmiş;

Giresunspor Trabzonspor'a ANTİBİYOTİK olmuştu..

Ancak bugün rakip Alanyaspor'du

Maç da deplasmandaydı..

Üstüne üstlük;

Ön libero Jean-Philippe Gbamin yine stoperdeydi

Anastasios Bakasetas ve Abdülkadir Ömür;

Yine birlikte oynuyorlardı;

Ayrıca Giresunspor maçında ilk golü attıran Enis Bardhi kenarda;

Naci Ünüvar sahadaydı...

Kart cezalısı Maxi Gomez'in yerinde

Santrfor olarak Umut Bozok görev yapıyordu...

Trabzonspor yine üretemiyordu...

Dakikalar 14'ü gösterirken,

Arnaud Lusamba'nın derinlemesine pasında sol çaprazda topla buluşan Efecan Karaca

Kaleci Uğurcan Çakır'ı mağlup ediyor;

Alanyaspor son şampiyon Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçiyordu..

37'de Efecan Karaca'yla başlayan atakta;

Trabzonspor savunması meşin yuvarlağı bir türlü uzaklaştıramayınca

Efkan Bekiroğlu'ndan aldığı pası iyi değerlendiren Ahmed Hassan;

Önce Jean-Philippe Gbamin'den; ardından Vitor Hugo'dan topu kurtarıp

Farkı 2'ye çıkaran isim oluyordu...

Son şampiyon Trabzonspor şoktaydı...

İyice dağılmıştı....

Devre biterken Fatih Aksoy'un derinlemesine pasında

Eren Elmalı yerini kaybediyor,

Sağ kanatta yine topla yeniden buluşan Efkan Bekiroğlu ortaya bırakıyor;

Mısırlı Ahmed Hassan; kaleci Uğurcan Çakır'ı bir kez daha mağlup ederek

Kendisinin 2'nci; Alanyaspor'un 3'üncü golünü 

Trabzonspor filelerine bırakıyordu...

Teknik Direktör Abdullah Avcı için "günah keçileri" bulunmuştu..

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da 20 golle kral olmuş santrfor Umut Bozok; 

Ve sarı kart cezalısı durumuna düşen stoper Vitor Hugo çıkmış

Marc Bartra ve Djaniny Semedo oyundaydı...

Oyun Marek Hamsik ve Enis Bardhi'yi istiyordu ancak

Abdullah Avcı "İLLE DE ABDÜŞ" diyor;

Abdülkadir Ömür'ü bir diğer solak Anastasios Bakasetas'la birlikte kullanma inadından vazgeçmiyordu...

63'de "nihayet" Abdülkadir Ömür çıktı; bir diğer solak;

Abdullah Avcı'nın pek yüzüne bakmadığı Yusuf Yazıcı oyuna girdi..

Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli de 

Ahmed Hassan ve Efkan Bekiroğlu'nu oyundan çıkarıp 

Wilson Eduardo ve Ivan Cavaliero'yu sahaya sürünce 

Alanyaspor ani kontrataklarla Trabzonspor kalesine gelmeye başladı

74'de Zinedine Ferhat'ın sağ çaprazdan yaptığı direkten dönen vuruşu

Wilson Eduardo tamamlayınca Alanyaspor 4-0'ı yakaladı...

78'deyse Fatih Aksoy'la başlyan atakta

Ivan Cavaliero ve Umut Güneş paslasması sonrası

Topla buluşan Yusuf Özdemir kaleci Uğurcan Çakır'ı bir kez daha avladı

Alanyaspor son şampiyon Trabzonspor'u 5-0'lık skorla bozguna uğrattı..

Açıkçası Abdükadir Ömür'ün 63 dakika sahada kaldığı yerde

Marek Hamsik'in 1 dakika bile süre alamaması düşündürücüdür..

Hele ki Enis Bardhi'nin 5-0'dan sonra 82'de oyuna girmesi skandaldır..

Şimdi akıllara şu soru geliyor;

Acaba Abdullah Avcı kendisini Trabzonspor'dan kovdurmak mı istiyor?

Çünkü yaptıklarının akıl ve mantığı yok..

Marc Bartra ve Stefano Denswil varken;

Ön libero Jean-Philippe Gbamin neden stoper mevkiinde oynuyor?

Marek Hamsik neden süre almıyor?

Alanyaspor'dan ilk yarıda 3 gol birden yenmesinin sebebi golcü Umut Bozok mudur?

Geçtiğimiz sezon "Abdullah Avcı'ya rağmen" dediğimiz Trabzonspor'un şampiyonluğunun

BALON olduğu Alanyaspor hüsranıyla iyice ortaya çıkmıştır... 

Trabzonspor'da radikal önlemler alınması şarttır..

Başkan Yardımcısı olduğu dönemde

Dönemin Teknik Direktörü Sadi Tekelioğlu'na kumpas kurduğu iddia edilen Başkan Ahmet Ağaoğlu;

Geleceğini herkesin bildiği Alman Teknik Direktör Hans-Peter Briegel'i 

Atatürk Havalimanı'nın arka kapısından kaçırmış

Aklı sıra aksiyon yapmıştı...

Acaba aynı cesareti Teknik Direktör Abdullah Avcı'da da gösterebilecek mi?

Yoksa yine bir yerlerden işaret mi bekleyecek?

Bu sorunun cevabını da önümüzdeki günlere bırakalım...

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