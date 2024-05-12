Abdullah Avcı yeni hedefi açıkladı

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Abdullah Avcı yeni hedefi açıkladı
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İstanbulspor galibiyetinin ardından Başakşehir'e mesaj gönderdi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında İstanbulspor'u 3-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı karşılaşma sonunda konuştu.

Bazen böyle maçlardaki ortamın konsantrasyon bozukluğuna neden olabileceğini aktaran Avcı, "Oyuncuların sahanın içindeki performanslarında böyle durumlarda 2-0’ın da verdiği rahatlıkla beraber oyundan kopmalar inişlerin-çıkışların olduğu bir süreç vardı. Önümüzdeki hafta Başakşehir maçı var. Belki Avrupa kupalarını yüzde 99 garantiledik ama Trabzonspor her zaman bir fazlasını ister. Başakşehir maçına da üçüncü olabilmek için hazırlanacağız" diye konuştu.

Karşılaşmayı 3 asistle tamamlayan Edin Visca'yı da öven Abdullah Avcı, "12 senedir harika bir profesyonel, bugün yine 3 asist yaptı. Hatta çıkarken de esprisini yaptım. Daha fazla yapma, diğer maçlara da kalsın diye. Onun için biraz da korumak amaçlı çıkarttık. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

Trezeguet'in tedavisinin sürdüğünü kaydeden Avcı, "Trezeguet, çok harıl harıl çalışıyor. Sağlık ekibi ile tedavi oluyor, fizyoterapist ile çalışıyor. 1-2 gün içinde durumu netlik kazanacak. Başakşehir mi Beşiktaş maçı mı ona bakacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

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