Galatasaray Mertens ile anlaştı. İşte maaşı

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Galatasaray Mertens ile anlaştı. İşte maaşı
Galatasaray, tecrübeli yıldızı Dries Mertens ile sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Dries Mertens'in takımdaki geleceği netlik kazandı.

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ANLAŞMA SAĞLANDI
Belçikalı yıldız futbolcu, Galatasaray ile yeni sözleşme konusunda anlaştı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 37 yaşındaki futbolcu ile bir süredir görüşen sarı-kırmızılılar, mutlu sona ulaştı.

Galatasaray yönetimi, yaptığı görüşmelerde Mertens'i ikna etti ve tecrübeli futbolcunun maaşı da belli oldu.

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İŞTE MAAŞI
Dries Mertens, gelecek sezon 3 milyon euro + bonus alacak.

Bu sezon Galatasaray ile 33 maça çıkan Mertens, 8 gol attı ve 17 asist yaptı.

Sarı-kırmızılı forma altında toplam 81 maçta forma giyen Belçikalı, 18 gol 21 asistlik katkı verdi.

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