Galatasaray Mertens ile anlaştı. İşte maaşı

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Dries Mertens'in takımdaki geleceği netlik kazandı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Belçikalı yıldız futbolcu, Galatasaray ile yeni sözleşme konusunda anlaştı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 37 yaşındaki futbolcu ile bir süredir görüşen sarı-kırmızılılar, mutlu sona ulaştı.

Galatasaray yönetimi, yaptığı görüşmelerde Mertens'i ikna etti ve tecrübeli futbolcunun maaşı da belli oldu.

İŞTE MAAŞI

Dries Mertens, gelecek sezon 3 milyon euro + bonus alacak.

Bu sezon Galatasaray ile 33 maça çıkan Mertens, 8 gol attı ve 17 asist yaptı.

Sarı-kırmızılı forma altında toplam 81 maçta forma giyen Belçikalı, 18 gol 21 asistlik katkı verdi.