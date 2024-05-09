Dünya Real Madrid Bayern Münih maçında yaşanan pozisyonu konuşuyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund'un finale yükselmesinin ardından Real Madrid ve Bayern Münih, finale çıkmak için karşılaştı.

Real Madrid, maçın 88. dakikasında 1-0 geride girdiği maçı oyuna 81. dakikada giren Joselu'nun 88 ve 90+1'de attığı gollerle 2-1 yendi ve adını finale yazdırarak Dortmund'un rakibi oldu.

90+13'TEKİ GOL OFSAYTA TAKILDI

Diğer taraftan mücadelenin 90+13. dakikasında tartışma konusu olan bir pozisyon yaşandı.

Mücadele 2-1 devam ettiği sırada gelişen Bayern Münih atağında Thomas Müller topu indirdi ve Matthijs De Ligt ağlara yolladı.

Hakem Marciniak Thomas Müller'in topu kafayla indirdiği sırada ofsayt kararı verdi ve gol geçerlilik kazanmadı.

BAYERN CEPHESİ ÇILDIRDI

Verilen bu karar sonrası başta Matthijd De Ligt ve Thomas Müller olmak üzere tüm Bayern Münihliler yoğun itirazlarda bulundu ancak karar değişmedi.

''HAKEM BANA 'HATA YAPTIM' DEDİ''

Maç sonrası konuşan De Ligt, "Büyük bir rezalet. Yan hakem bana 'Üzgünüm, bir hata yaptım' dedi.

Real Madrid'in her zaman hakemlerle birlikte yürüdüğünü söylemek istemiyorum ama bugün farkı yaratan buydu." dedi.

''KURAL İHLAL EDİLDİ''

Bayern Münih teknik direktörü Thomas Tuchel ise "Bu tam bir felaketti. Kurallar ihlal edildi. O pozisyon sonuna kadar oynanmalıydı çünkü kural bu." şeklinde konuştu.

DEV FİNAL 1 HAZİRAN'DA

Bayern Münih'i 2-1'le geçen Real Madrid, finalde Borussia Dortmund'un rakibi oldu.

Dev final 1 Haziran'da Wembley Stadı'nda oynanacak.