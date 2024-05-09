Dünya Real Madrid Bayern Münih maçında yaşanan pozisyonu konuşuyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dünya Real Madrid Bayern Münih maçında yaşanan pozisyonu konuşuyor
Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında oynanan Real Madrid-Bayern Münih maçının 90+13. dakikasında yaşanan ofsayt pozisyonu, tartışmalara neden oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund'un finale yükselmesinin ardından Real Madrid ve Bayern Münih, finale çıkmak için karşılaştı.

Real Madrid, maçın 88. dakikasında 1-0 geride girdiği maçı oyuna 81. dakikada giren Joselu'nun 88 ve 90+1'de attığı gollerle 2-1 yendi ve adını finale yazdırarak Dortmund'un rakibi oldu.

90+13'TEKİ GOL OFSAYTA TAKILDI
Diğer taraftan mücadelenin 90+13. dakikasında tartışma konusu olan bir pozisyon yaşandı.

Mücadele 2-1 devam ettiği sırada gelişen Bayern Münih atağında Thomas Müller topu indirdi ve Matthijs De Ligt ağlara yolladı.

Hakem Marciniak Thomas Müller'in topu kafayla indirdiği sırada ofsayt kararı verdi ve gol geçerlilik kazanmadı.

BAYERN CEPHESİ ÇILDIRDI
Verilen bu karar sonrası başta Matthijd De Ligt ve Thomas Müller olmak üzere tüm Bayern Münihliler yoğun itirazlarda bulundu ancak karar değişmedi.

''HAKEM BANA 'HATA YAPTIM' DEDİ''
Maç sonrası konuşan De Ligt, "Büyük bir rezalet. Yan hakem bana 'Üzgünüm, bir hata yaptım' dedi.

Real Madrid'in her zaman hakemlerle birlikte yürüdüğünü söylemek istemiyorum ama bugün farkı yaratan buydu." dedi.

''KURAL İHLAL EDİLDİ''
Bayern Münih teknik direktörü Thomas Tuchel ise "Bu tam bir felaketti. Kurallar ihlal edildi. O pozisyon sonuna kadar oynanmalıydı çünkü kural bu." şeklinde konuştu.

DEV FİNAL 1 HAZİRAN'DA
Bayern Münih'i 2-1'le geçen Real Madrid, finalde Borussia Dortmund'un rakibi oldu.
Dev final 1 Haziran'da Wembley Stadı'nda oynanacak.

Güncelleme: 
İlgili Haberler
Şampiyonlar Ligi'ne Türk damgası. Tarihe geçecekler
Galatasaray Mertens ile anlaştı. İşte maaşı
Dzeko'nun neden antrenmanda yer almadığı ortaya çıktı
1. Lig'de sona doğru
1. Lig'de sona doğru
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 9 Mayıs 2024. Bugünkü maçlar
Balotelli'nin kızının da annesi olan sevgilisinden olay yaratan Ronaldo itirafı
Ünlü sporcunun son mesajı yürekleri dağladı
Icardi'den Fenerbahçe açıklaması
Icardi'den Fenerbahçe açıklaması
Real Madrid 4 dakikada fişi çekti. Bayern Münih'i mat etti
Fenerbahçe tarih yazdı. Daha önce bunu kimse yapamadı
Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'a kupa mesajı. 'Umarım bana da nasip olur' diyerek açıkladı
İşte Fenerbahçe işte zafer. Monaco galibiyetini madde madde açıkladı
Trabzonspor'un Karagümrük karşısında nasıl 'fark' yarattığını açıkladı
Son Haberler
Dev şirketin kuryesinden skandal olay Gündem
Dev şirketin kuryesinden skandal olay
İstanbul Holding yabancı sermayeyi Türkiye’ye davet edecek Ekonomi
İstanbul Holding yabancı sermayeyi Türkiye’ye davet edecek
Evlerde en çok tercih edile 6 bank açıklandı Gündem
Evlerde en çok tercih edile 6 bank açıklandı
Kalben hakkında şok karar. Uyuşturucudan gözaltına alınmıştı Magazin
Kalben hakkında şok karar. Uyuşturucudan gözaltına alınmıştı
Gal arısına karşı 600 yırtıcı böcek salındı Gündem
Gal arısına karşı 600 yırtıcı böcek salındı
Rus atlet 650 tonluk treni çekerek dünya rekoru kırdı. Bir sonraki hedefi yok artık dedirtti Dünya
Rus atlet 650 tonluk treni çekerek dünya rekoru kırdı. Bir sonraki hedefi yok artık dedirtti
Ani bebek ölümünü engellemenin yöntemleri ortaya çıktı. Uzmanlar açıkladı Sağlık
Ani bebek ölümünü engellemenin yöntemleri ortaya çıktı. Uzmanlar açıkladı