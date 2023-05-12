ABD'ye göçmen akını. On binlerce kişi sınıra geldi

ABD'de Covid 19 salgını yasaklarının tamamen kaldırılmasıyla birlikte Başlık 42'de yürürlükten kaldırılmış, bu da göç sürecini hızlandırmıştı. On binlerce kişi sınıra akın etti.

ABD'ye göçmen akını. On binlerce kişi sınıra geldi

ABD’de Covid-19 salgınının yayılmasını önlenmek amacıyla yürürlüğe konulan ve düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesine imkan veren yasal düzenlemenin sona ermesi nedeniyle 60 binden fazla sığınmacı Meksika sınırına akın etti.

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BAŞLIK 42 DÜN GECE SONA ERDİ

ABD’de eski Başkan Donald Trump döneminde küresel Covid-19 salgını nedeniyle Mart 2020’de yürürlüğe giren ve sınırı yasa dışı yollarla geçen düzensiz göçmenlerin Meksika’ya geri gönderilmesine imkan sağlayan T42 yasal düzenlemesi dün gece 23.59’da sona erdi. Uygulamanın sonlanacak olması nedeniyle 10 binlerce göçmen günler önce Meksika’nın kuzeyine ABD sınırına doğru ilerlemeye başladı.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Şefi Raul Ortiz, şuanda 60 binden fazla göçmenin ABD'ye geçmek için sınırda beklediğini söyledi. Ortiz yaptığı açıklamada, ülkeye akın etmesi beklenen yasa dışı göçmenlere karşı sınır güvenlik ekiplerinin teyakkuzda olduğunu belirterek, halihazırda sınır devriyesi tesislerinde bulunan göçmen sayısının kapasitenin çok üzerinde olduğunu ifade etti.

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GÖÇMENLERİN MEKSİKA’YA İADESİ DEVAM EDECEK

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Şefi Ortiz, ABD’ye girerek sığınma talep eden düzensiz göçmenlerin Meksika’ya iadesine devam edileceğinin altını çizerek, Joe Biden yönetiminin aldığı kararlar kapsamında göçmenlerin ABD’de sığınma hakkı elde etmelerinin zorlaştığını belirtti. Ortiz ayrıca, ABD’li yetkililerin düzenlemenin sona ermesinin ardından ülkeye sığınmanın kolaylaşmayacağı yönünde yaptıkları açıklamalara rağmen göçmenlerin sınırda yoğunluk oluşturmasına insan kaçakçılarının neden olduğunu ifade etti. Ortiz, insan kaçakçılarının sosyal medyayı kullanarak ABD hükümetinin politikaları konusunda yanlış bilgiler yayıp göçmenlerin kararlarını etkilediğini söyledi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Meksika’daki insan kaçakçılarının göçmenleri ABD’ye ulaştırmak için kişi başı 10 bin dolar ücret talep ettiklerini belirtti.

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YASA DIŞI GİRİŞ YAPANLAR HIZLA GERİ GÖNDERİLECEK

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas da dün gerçekleştirdiği basın toplantısında, T42’nin yürürlükten kaldırılmasının ülke sınırlarının tamamen açılması anlamına gelmediğini ifade ederek, ülkeye yasa dışı yollarla gelenler arasında sığınma için uygun olmayanların hızla geri gönderileceğini kaydetti.

ABD hükümetinin tüm çağrılarına rağmen göçmenlerin sınıra doğru ilerlemesi ve Meksika tarafında bekleyen göçmenlerin sayısının 10 binlere ulaşması nedeniyle bölgede önümüzdeki günlerde ciddi bir göç sorununun yaşanması bekleniyor. (İHA)

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