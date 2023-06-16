ABD’yi kasırga yıkıp geçti. Teksas’ta ölüler var

Teksas eyaletinde meydana gelen kasırgada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 50’nin üzerinde de yaralı var.

ABD’yi kasırga yıkıp geçti. Teksas’ta ölüler var

Editör: Özlem Kıral

ABD’nin Teksas eyaletini dün gece vuran kasırgada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. 2 kişinin de kayıp olduğu ihbarı yapılırken, 50’nin üzerinde yaralı olduğu bilgisi verildi.

Perryton İtfaiye Şefi Paul Dutcher, yaralı sayısının 100’e yükselebileceğini söyledi. Dutcher, yaralanmaların küçük ila şiddetli arasında değiştiğini ve çok sayıda hastanın travma merkezlerine nakledildiğini söyledi.

Dutcher, ABC News'e verdiği demeçte, küçük kasabanın kuzey ve doğu yakasının önemli hasar gördüğünü, karavan evlerin ve iletişim kulelerinin yıkıldığını açıkladı.

Ayrıca verilen bilgiye göre, bölgeye şu anda elektrik de verilemiyor.

Perşembe akşamı itibariyle Teksas, Oklahoma ve Michigan'da gözlemlenen 7 kasırga olduğu bilgisi verildi.

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