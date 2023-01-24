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Canlı. Beşiktaş'ın yeni transferi Aboubakar açıklıyor

Beşiktaş'ın yeni transferi Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı takımın idmanı öncesi açıklamalarda bulunuyor.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 13:15
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Aboubakar açıklıyor

Canlı. Beşiktaş'ın yeni transferi Aboubakar açıklıyor
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İşte Aboubakar'ın açıklamaları:

"Beşiktaş'a geri dönmek harika. Beşiktaş, benim ailem. Takıma yeniden katkı yapmak için hazırım. Eski zamanlardaki mutlulukları yeniden yaşamak için hazırım."
"Sakat değildi, oynamadı iddiaları için ne diyecek?"
"30 maçı tamamlasaydım, sözleşmem uzayacaktı, bu doğru. Ancak sakat olduğum için oynamadım."
"Beşiktaş'ta şampiyonlukları, Avrupa'daki başarıları unutamam. Beşiktaş'ta hep mutluydum, bu böyle devam edecek. Bana gösterilen sevgiye karşılık vermek için elimden geleni yapacağım. Neler yapacağımı göreceksiniz."
"Beşiktaş'taki herkesi çok özledim. Burada müthiş atmosfer içerisinde hep mutlu oldum. Necip Uysal'ı çok özledim, benim için çok önemli biri."

"Konyaspor maçını izledim. Çok iyi bir takım var. Kalitemizi gösterip, her maça odaklanmalıyız. Her maçı kazanmaya inanmalıyız. İnandığınız zaman her şey mümkündür. Adım adım giderek, şampiyon olacağımıza inanıyorum."

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