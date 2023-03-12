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Aboubakar'dan flaş açıklama

Beşiktaş'ın Başakşehir'i yendiği maçta sahanın yıldızı olan Aboubakar karşılaşma sonrası konuştu.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 21:28
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Aboubakar neden çok mutlu olduğunu açıkladı

Aboubakar'dan flaş açıklama
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Beşiktaş'ın Başakşehir'i yendiği maçta bir gol atan, bir de attıran Aboubakar, açıklamalarda bulundu.

Aboubakar, yayıncı kuruluşun sorularını şöyle yanıtladı:

- Herkes kazanmak için elinden geleni yaptı. Takımı tebrik ediyorum. Bu şekilde devam etmek için elimizden geleni yapacağız.

- Her zaman çalışmak lazım. Ben de işim gereği çalışıyorum. 

- Herkes sürekli eleştirecek. Bu işin doğası. Ama eleştirileri her zaman iyiye çevirmek lazım. Ben de bunun için çabalıyorum.

- Masuaki'nin attığı golde çok mutlu oldum. Takım olarak bir şeyler yapmak zorundayız. Arkamızda taraftarlarımız var. Onları mutlu etmek istiyoruz. Biz de mutlu oluyoruz.

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