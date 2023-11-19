Aboubakar'dan Burak Yılmaz'a flaş cevap. Hangi maçta oynayacağını açıkladı

Beşiktaş'ta görevden ayrılan teknik sorumlu Burak Yılmaz tarafından suçlanan Vincent Aboubakar, suskunluğunu bozdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Aboubakar'dan Burak Yılmaz'a flaş cevap. Hangi maçta oynayacağını açıkladı

Beşiktaş'ta görevden ayrılan teknik sorumlu Burak Yılmaz, sakatlığı ve hastalığı nedeniyle oynamayan Vincent Aboubakar'ı eleştirmişti.

Yılmaz, şunları söylemişti:

"Araştırınca öğrendim ki bizim Kamerunlu golcümüz, 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş.Ödeme yapılmayınca ağrılarının da devam ettiğini söylediler. Ama hayır, bilimi araya koyarak dedikodu yapmak istemiyorum. Takdirini Beşiktaşlı yöneticilere bırakıyorum."

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre Aboubakar suskunluğunu bozdu ve şu ifadeleri kullandı:

“Ben, hangi kulüpte olursam olayım, aldığım paranın hakkını sonuna kadar veren bir futbolcuyum. Sakat ya da cezalı olmadığım hiçbir dönemde takımlarımı yalnız bırakmadım. Yeri geldiğinde fedakârlık yapıp sahaya çıktım. Son dönemde yaşadığım hastalıkları ve sakatlıkların ne denli önemli olduğunu Beşiktaş Kulübü doktorları biliyor. Taraftarlarımız rahat olsun, Samsunpor maçında oynayacağım ve beni haksız yere suçlayanlara cevabımı sahada vereceğim.”

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