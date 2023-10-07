Aboubakar'dan Şenol Güneş'e veda

Beşiktaş’ta Lugano mağlubiyeti sonrası görevinden istifa eden teknik direktör Şenol Güneş’e bir veda da Aboubakar’dan geldi.

Sosyal medya hesabından Şenol Güneş'le beraber bir fotoğrafını paylaşan Kamerunlu golcü "Her şey için teşekkürler" notunu düştü.

Siyah-beyazlılarda Şenol Güneş’in yardımcılığını yapan Burak Yılmaz ise yaptığı paylaşımda, "Bu satırları yazmak gerçekten zor. Bugün Burak Yılmaz buralardaysa emeğiniz büyük hocam; hem bana hem Beşiktaş'a hem de Türk futboluna çok şey kattınız. Hayatım boyunca yeriniz kalbimin en müstesna yeridir. Yolunuz açık olsun hocam. Öğrenciniz Burak Yılmaz." İfadelerini kullanmıştı.