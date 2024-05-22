Aç kalan ayı evin kapısını kırdığı gibi yiyecek arayışına başladı

Kaynak: Haber Merkezi
Aç kalan ayı evin kapısını kırdığı gibi yiyecek arayışına başladı

Yurt dışında çekilen görüntülerde, aç kalan bir ayının gözüne kestirdiği evin kapısını kırarak içeri girdiği görülüyor.

Yurt dışında yaşanan bir olay, izleyenleri hem şaşırttı hem de korkuttu.

Sosyal medyada viral olan görüntülerde, aç kalan bir ayının, gözüne kestirdiği evin kapısını kırıp içeri girdiği görülüyor.

Karnını doyurmak isteyen ayı, gördüğü evin kapısını büyük bir gümbürtüyle kırıp içeri girdi. Evin içerisindeki kamera tarafından kaydedilen görüntüler, sosyal medyanın gündemine düştü.

Ev sahipleri ayının, etrafına bakınarak bir süre yiyecek aradıktan sonra evden ayrıldığını bildirdi. Sosyal medya kullanıcıları, olay anında ev sahiplerinin evde olmamasının büyük bir şans oluğunu belirtti.

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