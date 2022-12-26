Elma sirkesi yağ yakımını destekleyerek metabolizmayı hızlandırıyor. Kilo vermek isteyen kişiler sabahları elma sirkesi içerek zayıflayacağını düşünüyor. Peki, Aç karnına elma sirkesi içmek zayıflatır mı? Elma sirkesinin faydaları neler?

Elma sirkesinin pek çok faydası bulunmaktadır. Bunlardan biri de yağ yakımını destekleyerek metabolizmayı hızlandırmasıdır.

Elma sirkesi günümüzde yemeklerde ve salatalarda sos olarak kullanılsa da aslında kullanım alanı bakımından oldukça geniştir. Elma sirkesi, cilt bakımından saç bakımına kadar pek çok alanda kullanılıyor. Elma sirkesi son zamanlarda fazla kilolarından kurtulmak isteyenler tarafından da popüler hale geldi. Aç karnına her sabah içilen elma sirkesinin metabolizmayı hızlandırıcı etkisi olduğu biliniyor.

ELMA SİRKESİNİN FAYDALARI NELER?

Elma sirkesinin içerisinde C vitamini bulunur. C vitamini sayesinde bağırsaklar uyarılır ve çalışmaya başlar.

1 kaşık elma sirkesini sabahları 1 bardak suya karıştırıp içtiğinizde bağırsaklarınızın düzenli çalışmasını sağlayabilir, sindirimi kolaylaştırabilirsiniz.

Vücutta biriken toksinler yorgun, halsiz ve şişkin hissetmenize sebep olur. Toksinler vücudunuza zarar veren ve yoran maddelerdir. Vücudunuzda biriken toksinleri elma sirkesi tüketerek atabilirsiniz. Elma sirkesi içerek toksinlerden doğal şekilde vücudunuzu arındırmış olacaksınız. Her sabah aç karına içilen elma sirkesi vücudu ödem, toksin ve şişkinlikten arındırır.

Elma sirkesi, yavaşlayan metabolizmayı harekete geçirir. Elma sirkesi metabolizmayı hızlandırıcı etkisi sayesinde vücuttaki yağ yakımını gerçekleştirir. Özellikle göbek ve basen bölgesinde biriken yağları hızlıca yakmanıza yardımcı olur.

Elma sirkesi bunlara ek olarak tüketildiğinde zayıflamanıza yardımcı olur. Her sabah içilen elma sirkesi, metabolizmayı harekete geçirir ve sindirimi düzene sokar. Bu sayede vücudunuzdaki yağları daha kısa sürede yakabilirsiniz.

AÇ KARINA ELMA SİRKESİ İÇMENİN ZARAR VAR MI?

Elma sirkesi yüksek asiditeye sahip olduğu için fazla miktarda ve sık aralıklarla tüketildiğinde mideye zarar verir.

Asidik içeriği dolayısıyla diş hassasiyeti oluşturabilir.

Elma sirkesi alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Eğer düzenli olarak kullandığınız bir ilaç ya da kronik bir rahatsızlığınız varsa aç karnına elma sirkesi içmeden önce mutlaka bir uzmana danışmanız önerilir.