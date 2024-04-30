Arabasını çıkarmak için ağacı sökmeye çalışan kişiye tepki

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bir video, arabasını çıkarmak için ağacı sökmeye çalışan bir kişinin tepki toplamasına neden oldu. Viral olan görüntülerin yurt dışında kaydedildiği belirtiliyor.

Görüntülerde, aracını bir ağaca sıkıştırmış olan kişinin, ağacı sökmeye çalıştığı anlar yer alıyor. Ancak, çevredeki vatandaşlar ve sosyal medya kullanıcıları, bu hareketi doğru bulmayarak tepki gösterdiler.

Ağacı sökmeye çalışan kişinin çabaları sonuçsuz kalırken, olayın yurt dışında kaydedilmiş olması ve sosyal medyada yayılması, görüntülerin daha geniş bir kitle tarafından izlenmesine neden oldu.