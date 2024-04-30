Arabasını çıkarmak için ağacı sökmeye çalışan kişiye tepki

Kaynak: Haber Merkezi
Arabasını çıkarmak için ağacı sökmeye çalışan kişiye tepki
Sosyal medyada viral olan görüntülerde, arabasını kurtarmaya çalışan kişinin ağacı sökmeye çalışması tepki topladı.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bir video, arabasını çıkarmak için ağacı sökmeye çalışan bir kişinin tepki toplamasına neden oldu. Viral olan görüntülerin yurt dışında kaydedildiği belirtiliyor.

Görüntülerde, aracını bir ağaca sıkıştırmış olan kişinin, ağacı sökmeye çalıştığı anlar yer alıyor. Ancak, çevredeki vatandaşlar ve sosyal medya kullanıcıları, bu hareketi doğru bulmayarak tepki gösterdiler.

Ağacı sökmeye çalışan kişinin çabaları sonuçsuz kalırken, olayın yurt dışında kaydedilmiş olması ve sosyal medyada yayılması, görüntülerin daha geniş bir kitle tarafından izlenmesine neden oldu.

Son Haberler
Keçiören’de belediye binasından lüks otel çıktı: Yöneticilere özel ‘gizli’ girişli 9 oda Gündem
Keçiören’de belediye binasından lüks otel çıktı: Yöneticilere özel ‘gizli’ girişli 9 oda
Kanal D seyircileri çok kızdırdı! Dev bütçeli dizi apar topar ekrandan alındı... Magazin
Kanal D seyircileri çok kızdırdı! Dev bütçeli dizi apar topar ekrandan alındı...
Canan Karatay anlattığında herkes dalga geçmişti. Ters köşe yapan gerçek ortaya çıktı... Yaşam
Canan Karatay anlattığında herkes dalga geçmişti. Ters köşe yapan gerçek ortaya çıktı...
Van’da minibüs şarampole uçtu Yerel Haberler
Van’da minibüs şarampole uçtu
Koç ailesinden sürpriz hamle Spor
Koç ailesinden sürpriz hamle
Türk kahvesi pişirirken cezveye 1 gram ekleyin kahveniz gürül gürül köpürüyor Yemek Tarifleri
Türk kahvesi pişirirken cezveye 1 gram ekleyin kahveniz gürül gürül köpürüyor
Türkiye için emperyalist güçler kimlerdir? Yazarlar
Türkiye için emperyalist güçler kimlerdir?