Acaba bir ahın bedelini mi ödüyoruz?

Yıllar önce bir film izledim.

Asabiyim ben!

Filmin konusu çok ilginç:

Gabriel Pasternak, yıllarca çevresi tarafından aşağılandığını düşünen kişi iken kendisine acı çektirdiğini düşündüğü herkesi farklı bahanelerle aynı uçağa toplar ve kendisine yaşatıldığını düşündüğü acıların intikamını alır.

Bugün Türkiye’de yaşadığımız olaylar ve gelişmelerde bana hep Gabriel Pasternak gibi birinin ahı ya da intikamı mı diye düşünüyorum.

Belki saçma gelecek ama yemin ediyorum artık yaşadığımız onca saçma, akıl dışı olaydan sonra böyle düşünmeye başladım.

Arkanıza yaslanın ve yaşadığımız olaylara bakın lütfen.

Şu saçma sapan NAS deneyi ile nasıl fakirleştiğimizi, hayatın nasıl çekilmez pahalılığa ulaştığını…

Konut fiyatlarının da kiraların da nasıl uçup kocaman bir barınma krizi ile karşı karşıya kaldığımızı…

Yaşamımızın nasıl kısıtlandığını bir düşünün…

Dünyadaki bütün ülkelerin sizi vebalı gibi görüp iş seyahati için bile 1 yıl sonrasına vize randevusu verdiğini…

Komşunun bile farklı partiye oy verdiğin için hain ilan ettiği, trafikte kural ihlali yapan sürücüyü uyardığın için senin karının ve çocuklarının gözü önünde o aracın şoförü tarafından bıçaklandığını…

Sosyal medya hesaplarının tek bir kişinin isteği ile kapatıldığı bir ülkede yaşamak.

Sesini çıkarıp itiraz etsen “Silivri soğuktur” diye korkutulduğun bu ülkede akıl dışı olaylar yaşamak…

Yok yok valla acaba gerçekten ilk hayatımda birine yanlış yaptım da o yanlışın bedelini ödemek için ben yeniden dünyaya bu AKP dönemine mi gönderildim.

Birinin vebali veya intikamını mı yaşıyorum.

Başka türlü olamaz. Bu kadar saçmalığı ve akıl tutulmasını yaşamam imkânsız.

Yoksa yaşı 4,5 milyar yıl olan dünyamızın bu dönemine rastlamam rastlantı olamaz.

İsyan edeceğim daha da kötüsü ve beteri başıma gelir diye korkuyorum.

İyi de son 20 yıldır yaşadıklarımızdan daha büyük kâbus ne olabilir ki?

Ben ve benimle bu kâbusu yaşayanlar, kesin bunları yaşamayı hak eden bir günah işledik ve bunun bedelini bu döneme rastlayarak ödüyoruz.

Umarım bu bilmediğim günah-yanlış neyse bedeli bir 5 yıl daha sürmez.